Cáritas alerta de que uno de cada siete castellanoleoneses se encuentra en situación de exclusión social

Para dar a conocer el informe, Cáritas Diocesana de Valladolid ha organizado una jornada técnica que se celebrará este miércoles, 12 de febrero, a las 11.30 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid.

La jornada contará con la presencia de Guillermo Fernández, responsable y coordinador del VIII Informe sobre Exclusión y Desarrollo Social en España y de los Informes sobre los niveles de integración y necesidades sociales en cada una de las comunidades autónomas.

Como señala la ONG atravésd e un comunicado remitido a Europa Press, la exclusión social se ha "enquistado" en la estructura social no sólo en España sino también en Castilla y León. Hoy el número de personas en exclusión social en Castilla y León es de 368.000, el 15,3 por ciento de la población, a los que se considera como "la sociedad estancada", un grupo de personas para las que "el ascensor de la movilidad social no funciona y no es capaz de subir siquiera a la primera planta".

Desde el 2013 a 2018 la exclusión social sólo se ha reducido un 7,5 por ciento, mientras que en el conjunto de España la caída ha sido del 27,8. La bonanza de la recuperación ha impactado con menor intensidad en las personas más excluidas en el caso de Castilla y León.

Por otro lado, Cáritas ha alertado de que "crece la exclusión social severa", que ha pasado de representar un 5,1 por ciento de la población castellanoleonesa en el año 2013 a un 8,9 en 2018, un incremento "de más de un 65 por ciento de aumento".

El 45 por ciento de los hogares en situación de exclusión tiene como persona sustentadora principal a una persona que trabaja, mientras que el 13 por ciento de las personas que trabajan están en exclusión social en Castilla y León, de acuerdo con este informe.

La dimensión que genera situaciones problemáticas a un mayor porcentaje de la población en Castilla y León es la relativa a la vivienda, con un 20,2 por ciento de la población afectada por dificultades en este aspecto, mientras que la población en hogares con gastos excesivos en la vivienda ha sufrido un incremento del 75 por ciento y ya son 63.000 los hogares en esta situación.

El 58 por ciento de la población castellanoleonesa en exclusión social se encuentra afectada por alguno de los indicadores contemplados en la dimensión de la salud, con un incremento de más del 137 por ciento.

La incidencia de la exclusión social, que en el conjunto de la población de Castilla y León es del 15,3 por ciento, se eleva hasta un 22,2 en hogares en los que hay alguna persona dependiente (de una forma menos intensa que en España) y hasta un 31,1 por ciento en el caso de los hogares con alguna persona con discapacidad, en este caso en mayor medida que en el resto del país, según Cáritas.

La Fundación Foessa (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965 con el impulso de Cáritas Española para conocer de forma objetiva la situación social de España. Desde el año 1995 se enfoca en el desarrollo y la exclusión social en España y en las Comunidades Autónomas.