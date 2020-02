Metronomy, King Gizzard & The Lizard Wizard i Chk Chk Chk encapçalen les noves confirmacions de Low Festival

A més, El Columpio Asesino, Ojete Calor, Belako, Las Chillers, Bifannah, Marcelo Criminal i Ugatz completen la llista de confirmats. Aquesta desena de noms que s'uneixen al line-up i defineixen una programació "plagada d'eclecticisme i valors consolidats".

I és que enguany, afigen, "Low Festival aposta per una edició en la qual els artistes internacionals envaeixen el cartell, repartint el pes de la lletra mitjana entre més de deu noms d'internacionals, una cosa mai vista anteriorment".

Un dels més destacats és el de Metronomy. La formació britànica és una de les bandes "més estimades pel públic, i per fi, estarà a Benidorm el pròxim mes de juliol".

La "segona bomba internacional" és l'aterratge en el cartell dels australians King Gizzard & The Lizard Wizard. Es tracta d'"una de les bandes més eclèctiques de l'actualitat amb unes aptituds musicals que superen els límits de la genialitat i domini d'estils; un virtuosisme dins i fora dels escenaris que ix a relluir en enumerar la llista d'àlbums que llancen al mercat cada any".

Per la seua banda, !!! (Chk Chk Chk) -que en el Low Festival 2017 van oferir "un dels moments més divertits de totes les edicions"- tornen el 2020 amb el seu treball 'Wallop' (Warp, 2019), el nou LP amb el qual la banda americana torna de gira a Espanya.

La música de El Columpio Asesino també va sonar al Low Festival 2017, i ara, torna per a conquistar el públic amb el seu nou àlbum, que estarà disponible aquest mateix mes. La banda torna després de cinc anys en silenci que han servit per a preparar a la perfecció la seua tornada als escenaris i les gires. Després d'avançaments com 'Huir' i 'Preparada', els de Pamplona tornen a convidar al públic a perdre's entre la màgia del seu nou so.

Ojete Calor és el duo format per Carlos Areces i Aníbal Gómez. Situat en el cim del 'subnopop', 'Delayed' i 'Pataki' són clars exemples del que se'ls dona bé, una gira de concerts que han portat per tot el país esgotant entrades. Aquesta vegada, el punt de trobada per a corejar temes com 'Viejoven' o 'Qué Bien Tan Mal' serà el recinte de Low Festival 2020, sent una de les poquíssimes cites que hi haurà per a veure'ls en directe enguany.

Belako acaben de confirmar que el seu quart àlbum d'estudi, 'Plastic Drama', veurà la llum al maig d'aquest mateix any. Ells mateixos ho defineixen com el seu treball més "ambiciós, reflexiu i, sobretot, reivindicatiu", una cosa que tots els assistents a Low Festival 2020 podran comprovar en directe el pròxim mes de juliol.

Las Chillers han anunciat una aturada en la seua carrera, però "què menys que acomiadar-se en gran en un dels escenaris que les va veure nàixer", apunta l'organització. Brindaran "un directe atronador en el qual moure's i corejar tots els hits que versionan és una obligació".

Bifannah, per la seua banda, arriba a la Ciutat Esportiva Guillermo Amor amb motiu del seu 'Danças Líquidas', el nou disc de la banda d'origen gallec que s'engloba entre els sons rock i garatge dins del nostre país. Amb aquest segon LP, l'organització de Low Festival ja es prepara per a un dels xous guitarrers de major potència.

Marcelo Criminal també estarà a Benidorm per a destil·lar "talent i originalitat sobre l'escenari". El seu 'Repentino Brote de Añoranza y Amor' (Sonido Muchacho, 2019) segueix fidel a eixe aura inicial i so pop que li caracteritza.

Tancant aquesta nova llista de noms confirmats arriba Ugatz. Aquesta banda revelació alacantina és per a aquells als qui els agraden les guitarres i els sons contundents. El trio, format el 2018, barreja rock, punk i stoner. Prova d'açò és el seu recent àlbum homònim, que farà pujar els decibels del recinte de #Low2020.

A falta de sis mesos per a l'arribada amb tota probabilitat d'una de les edicions més recordades per tots, l'organització del festival ja supera més del 50% de l'aforament venut.