Mar Torres, novia de Froilán, no mira los precios: se gasta cerca de 2.000 euros en menos de una hora

Hay quienes les gusta el dinero que oyen los billetes caer y se hacen los pantalones sin bolsillos para no gastar. Y luego están quienes, cuando lo tienen, no tienen reparos en comprar y comprar sin mirar los precios de lo cuestan las cosas. Mar Torres, la novia de Froilán, es de este segundo grupo.

Mar Torres, que forma parte de una de las familias más ricas de España, quiere ser influencer y para ello trabaja día y noche sus redes sociales. Aunque de vez en cuando se le va la mano y sus cerca de 35.000 seguidores se dan cuenta en seguida.

Es normal que a veces comparta sus trucos de belleza, su rutina, sus estilismos y demás prácticas que son menester cuando se es instagrammer, pero en ocasiones el lujo es demasiado glamuroso y ocurre como durante la tarde del pasado viernes 7.

La joven entró en El Corte Inglés de Nuevos Ministerios, en Madrid, y se pasó por la prestigiosa tienda de Bulgari. Allí, decidió que uno de los modelos que ofertaban era perfecto para ella: el Serpenti Forever, un bolso-bandolera de color casper jarmín (así lo indica la web) que compartió con una story en su Instagram.

Más allá de algunas críticas, puesto que se trata de un complemento fabricado con piel de becerro con el remate que asemeja la cabeza de una serpiente, la mayoría de las opiniones versaban sobre el precio: 1.780 euros.

"Me he comprado este superbolso de Bulgaria, ¡no puede ser más bonito! Qué preciosidad, no se aprecia bien pero es divino, ¡me encanta!", escribió la joven de 21 años, que esa misma noche lo estrenó combinándolo con otra impresionante prenda: un abrigo beis de Roberto Verino valorado en 650 euros.

Pero el bolso, que por deferencia de la tienda con sus clientes viene acompañado de dos copas de champán, no fue lo único que adquirió Mar Torres, pues tal y como ha podido saber Jaleos, la heredera de El Pozo es una lectora compulsiva.

Mar Torres se gastó 70 euros en tres libros que dan una idea de cuáles son sus gustos literarios: Naciste para disfrutar, de Rut Nieves; Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas; y Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido, de Walter Riso.

Justo entonces se pasó por la boutique de L'Oréal, que en más de una ocasión ha dicho que es de sus marcas favoritas, para hacerse con algo de maquillaje: la esponja L'Oréal Infallible Beauty Blender, un cepillo face blender y dos pintalabios. Unos 65 euros más a la cuenta que también estrenó esa noche.

Mar Torres es nieta de Tomás Fuertes Fernández, empresario de la industria alimentaria y dueño del Grupo Fuertes, que contiene, entre otras, la reconocida marca de embutidos El Pozo. Su abuelo fue el número 26 en la lista Forbes de 2016 y su patrimonio se estima en 1.200 millones de euros.