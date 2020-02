Ribó destaca que els canvis en el carrer Colón contribuiran a la "dignificació de tot el centre de la ciutat"

Així, el primer edil ha assenyalat que aquestes modificacions aniran "molt bé per a tots" i ha subratllat que no es pot seguir amb els plantejaments que defenen que "la ciutat és per als cotxes" quan "la ciutat és per a les persones".

Ribó s'ha pronunciat d'aquesta manera després de participar en el presentació del festival d'arquitectura Open House València 2020, preguntat per les crítiques de comerciants i veïns de Colón als canvis de trànsit que registraran aquest carrer, en la qual el bus-taxi passarà de tindre un a dos carrils i el transport privat, de dos a un.

El responsable municipal ha comentat que "sempre que es produeix un canvi d'eixe tipus, al principi, hi ha resistències" encara que després "les coses se'n van arreglant ràpidament".

Joan Ribó ha considerat que les modificacions proposades suposaran "al final, una dignificació de tot el centre de la ciutat". L'alcalde ha citat com exemple Munich, on "el centre està molt peatonalitzat" i "les vies de transport públic fan una espècie de circumval·lació", i ha dit que València "se'n va a paréixer una miqueta" a aquesta ciutat alemanya.

Així mateix, Ribó ha destacat que des de l'Ajuntament es farà "una tasca clara d'explicació" de tots els canvis que es preveu escometre i ha assegurat que "si hi ha algun detall que cal retocar" es retocarà perquè "no hi ha cap problema".