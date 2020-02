Los acusados de tener trabajadoras sin contrato en un club dicen que era un hotel y estaban "hospedadas"

20M EP

Los dos responsables de un local acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores por tener a 21 empleadas sin dar de alta y sin permiso de trabajo han declarado en el juicio que se sigue contra ellos que el establecimiento que regentaban, el New Borgia, no era un club de alterne sino "un hotel", y que por tanto las chicas no eran trabajadoras, sino huéspedes que residían en él.