El PP dice que la sentencia de Valdecilla "indica el camino" para reclamar los 42 millones del IVA de 2017

Por ello, ha pedido al Gobierno y a su presidente, Miguel Angel Revilla, que si en el Consejo de Política Fiscal de esta tarde no se resuelve "de forma satisfactoria y definitiva" esta cuestión, "que pongan en marcha el mismo procedimiento que puso para la reclamación de la anualidad de Valdecilla de forma inmediata, porque también estamos hablando en este caso de una obligación del Estado jurídica, ética y políticamente exigible".

Buruaga ha destacado que la sentencia es "una buena noticia" de la que el Partido Popular "se alegra profundamente", porque "ahora tenemos una garantía jurídica frente a un compromiso político que hasta ahora ha sido completamente inexistente", ha dicho en alusión al compromiso político del Gobierno socialista con Valdecilla.

"Ahora esos 22 millones ya no son un compromiso político que dependa de la benevolencia de Sánchez, sino que son una obligación jurídica que el Gobierno de Sánchez tendrá que respetar y que tendrá que cumplir sí o sí", ha destacado.

Para el PP, la sentencia de la Audiencia Nacional "garantiza jurídicamente un compromiso político más que incierto, que tendrá que respetar sí o sí, claro está, siempre y cuando el Gobierno de Cantabria sea capaz de justificar esta vez las inversiones realizadas con arreglo a las estipulaciones del convenio", ha valorado Buruaga a preguntas de los medios.

La presidenta de los populares cántabros y exconsejera de Sanidad en la legislatura 2011-2015, ha puntualizado que el fallo de la Audiencia Nacional "no reconoce el pago de los 22 millones de Valdecilla correspondiente a la anualidad de 2016, sino el derecho de Cantabria a suscribir el convenio para canalizar el pago de la "subvención", "un derecho que nunca fue negado por el Gobierno de Mariano Rajoy, sino todo lo contrario", ha precisado.

Así, ha recordado que, a diferencia del año 2017, en 2016 sí había partida específica para Valdecilla en los Presupuestos Generales del Estado y Cantabria había recibido en los años anteriores -en 2013, 2014 y 2015- la suma de 57 millones de euros del Gobierno central.

"Hay derecho a suscribir ese convenio y lo reconoce la sentencia porque el Gobierno del Partido Popular generó ese derecho e hizo todo lo posible cumpliendo la parte de su compromiso, cumpliendo con su obligación", ha reivindicado Buruaga.

A la vez, ha insistido en que "si los 22 millones no se recibieron no fue por causa imputable al Gobierno de la nación, sino que fue el Gobierno de Cantabria el que perdió la oportunidad, porque la Consejería de Sanidad no fue capaz de justificar en tiempo y forma la obra ejecutada que debía de subvencionarse con cargo a esos 22 millones".

Por otro lado, ha subrayado que la sentencia de la AN "indica el camino" para reclamar "los 42 millones de euros de todos los cántabros que el Gobierno de la Nación debe y está reteniendo de forma inaceptable" en concepto de la última anualidad del IVA del año 2017.

"Estamos hablando de una cantidad que dobla la de Valdecilla y de un derecho reconocido por ley, no de algo graciable ni discrecional", ha destacado la presidenta del PP, quien ha instado al Gobierno de Cantabria y a su presidente, Miguel Angel Revila, a "que deje de esperar a ver qué pasa y que defienda lo que es nuestro con la misma vehemencia que si se tratara el Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy".

"Le pido que abandone la tibieza y que no se conforme con apaños de última hora", ha finalizado.