AMPL.- L'EMT crearà dos carrils bus-taxi en Colón i reduirà a un el dels vehicles privats

Igualment, aquesta nova ordenació, que entrarà en funcionament el 23 de març, comporta que des de la Porta de la Mar únicament es puga accedir a aquest carrer amb autobús públic o en taxi i que el trànsit privat l'haja de fer solament a través de Conde Salvatierra o d'altres vies situades en el mateix lateral.

Les modificacions preveuen també un altre canvi en la direcció a l'inici del carrer Colón, que encara que en la seua majoria seguirà sent d'un sol sentit cap a Xàtiva, incorporarà per als vehicles privats la possibilitat de gir a la dreta a l'eixida de Conde Salvatierra cap a Justícia i Gravador Esteve. A més, des de Colón ja no es podrà girar a la dreta per a entrar a Pérez Bayer. L'únic accés des de Colón habilitat per a circular per eixe carrer serà el procedent des d'Isabel la Catòlica.

Així ho ha anunciat aquest dijous el regidor de Mobilitat Sostenible a València i president de l'Empresa Municipal de Transports, Giuseppe Grezzi, que ha comparegut en roda de premsa juntament amb el gerent d'aquesta companyia pública, Josep Enric García, per a presentar la nova estructura de línia de l'EMT en el centre de la ciutat a partir de la peatonalització de la Plaça de l'Ajuntament, que arranca el 20 de març, i de la de la Plaça de la Reina.

Grezzi ha indicat que el canvi que registrarà el carrer Colón està "justificat" i és "necessari", al mateix temps que ha destacat que contribuirà a donar un "servici de qualitat" de l'EMT perquè millorarà la "regularitat" i la "velocitat" dels autobusos.

L'edil ha assenyalat que amb dos carrils els autobusos que no hagen de detindre's podran seguir circulant quan el que va davant d'ells fa la seua parada i ha ressaltat que es passarà a duplicar el nombre de línies d'autobús que passen per aquest carrer, de tres a cinc ara segons el tram, a huit o nou.

Referent a açò, ha agregat que els aproximadament 500 autobusos que ara passen per Colón al dia seran uns 850 i s'ha mostrat "segur" que la "nova arquitectura" de línia de l'EMT contribuirà a "augmentar el nombre de viatgers" de la xarxa.

El regidor ha subratllat que tots els canvis previstos es donaran a conéixer als ciutadans a través d'una campanya informativa que es durà a terme "en profunditat" en "marquesines i en tots els mitjans possibles" perquè difondre les modificacions "amb detall" i que es puguen anar "interioritzant".

Giuseppe Grezzi ha agregat que les remodelacions en el carrer Colón s'emmarquen també en l'objectiu d'"humanitzar" aquesta via després que els ciutadans decidiren en el procés participatiu #DecidimValència 2019 que s'elaborara un estudi per a reduir el trànsit motoritzat i ampliar espais de qualitat en ella.

L'edil ha explicat que de tots els desplaçaments que es registren en Colón -incloent els cotxes particulars, autobusos, bicicletes, patins i vianants- solament el 24 per cent correspon a vehicles privats i ha detallat que el 60,8 per cent dels vehicles privats que entren en aquesta via per Porta de la Mar són de pas.

"PROJECTE INTEGRAL"

El responsable municipal ha comentat que tots aquests canvis són una nova "peça del puzle" que suposa "el pla integral" previst per al centre de la capital valenciana i que formen part del "projecte integral d'humanització" d'aquesta ciutat, "referent de transport públic i mobilitat sostenible". Així mateix, ha insistit que les modificacions previstes donaran pas a una xarxa de l'EMT en el centre "més moderna, ràpida, regular i amb més freqüència".

El titular de Mobilitat Sostenible ha manifestat que dins d'aquest marc la peatonalització de la Plaça de l'Ajuntament és el "primer projecte" de "recuperació d'espai públic" que "es consolida" i ha subratllat que a partir d'ell es genera la "nova arquitectura de la xarxa de l'EMT" presentada aquesta jornada.

"L'essència dels canvis respon la decisió ciutadana de pacificar la Plaça de l'Ajuntament i el centre històric i això inclou l'EMT perquè per aquesta plaça passen molts autobusos", ha agregat el gerent d'aquesta companyia, que ha valorat també la millora que es persegueix en regularitat i freqüència".

FREQÜÈNCIA DE QUATRE MINUTS

A partir de la seua peatonalització, l'accés a la Plaça de l'Ajuntament amb autobús de l'EMT es realitzarà solament a través de la nova línia C1-Centre Històric, que tindrà una freqüència de quatre minuts i discorrerà pel carrer de la Pau fins a la plaça de l'Ajuntament.

Aquests autobusos, tots híbrids o elèctrics, faran una parada en la Plaça de la Reina i altres tres a l'entorn de la de l'Ajuntament i hi haurà sempre un d'ells esperant els viatgers en el bescanviador de Porta de la Mar amb la finalitat de facilitar les connexions amb altres línies.

Grezzi i García han explicat que els dos pilars de la nova estructura de línia de l'EMT en el centre seran els grans bescanviadors de Tetuán/Porta de la Mar i Xàtiva/Estació del Nord. El gerent de la companyia ha detallat que els autobusos amb flux nord-sud que passaven per la plaça de l'Ajuntament es desviaran cap als carrers de Poeta Querol i Colón, exceptuant la línia C1.

Així, ha exposat que la línia 4, que passava per la Plaça de l'Ajuntament, passarà ara per Poeta Querol, mentre que les 6 i 31 continuaran passant per Poeta Querol sense canvis. Quant a les línies 8, 11, 70 i 71 que arribaven pel carrer de la Pau a l'Ajuntament, passaran ara per Colón, igual que la línia 10, que passa pel carrer Correus i ara discorrerà també per Colón.

D'altra banda, les línies que passaven per la plaça de l'Ajuntament i que ara arribaran al bescanviador Xàtiva-Estació del Nord seran la 9, 19, 40, 62, 67 i 72, mentre que les que passaven per la plaça de l'Ajuntament i ara arribaran al bescanviador de Tetuán-Porta de la Mar seran la 13, 16 i 26.

LÍNIA 5 EN C-1

La línia 5, de caràcter circular, es converteix en la C1, com a llançadora fins a la plaça de la Reina i la plaça de l'Ajuntament. Per a cobrir el tram de Colón que es deixa de prestar, es transforma la Línia 28, que quan arribe al centre pel Pont dels Arts farà tota la ronda interior que fins ara era 5 i tornarà pel mateix pont.

La Línia 25 es desdoblega en dos: la 24, que serà Porta de la Mar- Saler-El Palmar i la 25, que es dirà Porta de la Mar-Saler-Perellonet-Perelló.