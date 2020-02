Ribó cree que solo Roig ha presentado oferta para el Arena, lo que "ayuda al cumplimiento del cronograma"

Así, ha indicado que después de que este miércoles acabara el plazo de 30 días abierto para la licitación del proyecto, este jueves por la mañana al Ayuntamiento solo había llegado por registro de entrada esa propuesta. El primer edil ha considerado que esta es una "buena noticia" porque permite trabajar con más agilidad dado que solo se debe analizar una iniciativa. "Que sea una buena noticia lo digo en el sentido de que ayuda al cumplimiento del cronograma. Si trabajamos con una oferta solo, las cosas son más rápidas", ha afirmado en ese sentido.

De esta manera se ha pronunciado Ribó tras a recibir una representación de mujeres represaliadas durante el Franquismo. En respuesta a las preguntas de los periodistas sobre el Pabellón Arena, ha valorado la posibilidad de poder "tener un gran centro deportivo y musical del que no se disponía en la ciudad en un plazo que puede ser breve" y ha expresado su "satisfacción" por ello.

"Es una buena noticia. Tenemos un proyecto delante, un proyecto muy ambicioso que va a constituir una infraestructura muy potente para la ciudad", ha insistido.

El primer edil ha destacado que para esta nueva instalación, proyectada en el barrio de Quatre Carreres, se ha contemplado un presupuesto de 220 millones de euros y la creación de 15.600 localidades de aforo para acontecimientos deportivos y de 18.600 para conciertos musicales. "Sobre el Valencia Arena creo que podemos dar una buena noticia", ha dicho Ribó al recordar que este miércoles finalizó el plazo de recepción de ofertas para la licitación.

"De momento, no hay otra oferta y, por tanto, no parece razonable que haya otra oferta. Podría haber otra oferta -por otras vías de presentación al consistorio que prevé la ley como correos, representaciones diplomáticas o registros de otras administraciones, ha precisado- pero no es probable. Creo que se puede asegurar en estos momentos, y con todas las precauciones, que hemos dado un paso importante. En este momento, la empresa Licampa 1617 aparece como la única que ha presentado una opción", ha expuesto.

"COMO UN RELOJ"

El responsable municipal ha resaltado que "hasta ahora, el cronograma que nos habíamos establecido" para la construcción del nuevo pabellón, para "hacer las cosas en un tiempo, está funcionando como un reloj". "Como tiene que ser, como un reloj", ha subrayado, a la vez que ha manifestado su "satisfacción" porque se avanza en esa infraestructura.

El pabellón se levantará sobre una parcela de propiedad municipal y de 21.00 metros cuadrados situada entre las calles de Ángel Villena, Bombero Ramón Duart y Antonio Ferrandis de València. Se prevé que la superficie total construida sea aproximadamente 47.000 metros cuadrados, ha detallado el consistorio, que respaldó el proyecto y la concesión demanial del suelo por unanimidad en un sesión plenaria.

A partir de ahora, si efectivamente no llegan más propuesta, el Ayuntamiento debe elaborar el pliego de condiciones que tiene que regular la concesión -atendiendo a lo recogido en la ley y al interés genera de la ciudad-- y que, si es de su interés, la empresa tiene que valorar y aceptar.