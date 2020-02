Vox defiende su asistencia a la protesta del campo ante los reproches de manifestantes y apoya las demandas

En un contexto en el que uno de los portavoces de la organización de la manifestación invitó a los políticos a "abandonar la concentración", Romero ha señalado que "con la misma energía que defendemos a nuestros agricultores y ganaderos, combatiremos cualquier intento de la izquierda de crispar al sector como ha ocurrido cuando han enviado a un par de subvencionados a insultarnos e intentar apropiarse de la voz del campo".

"La importación de productos agrícolas de países como Marruecos o Túnez o la diferencia de aranceles entre España e Italia explican, en gran media, la actual bajada de precios en productos como el aceite de oliva, el cereal o el vino, que amenaza al sector primario español, maltratado sistemáticamente por los diferentes gobiernos", ha desgranado, considerando que el Gobierno central está "obligado a renegociar los aranceles para lograr mejores condiciones de venta" de los productos españoles.

"No estamos dispuestos a que nuestros productores paguen las consecuencias de la incompetencia de este gobierno que llegó tarde a las negociaciones de los aranceles porque estaba más pendiente de las cesiones a los independentistas", ha aseverado, agregando no obstante que "los sucesivos gobiernos españoles no han sabido cultivar una mejor relación con países como Estados Unidos, cediendo el protagonismo a Alemania o Francia".

"Los intereses de nuestros agricultores y ganaderos nunca se han defendido dignamente desde Europa y mucho tememos que tampoco ocurrirá ahora, por lo que nuestros productores se verán obligados a abrir nuevos mercados para compensar las pérdidas", ha indicado, defendiendo que "los intereses de nuestros empresarios y agricultores están por delante de los tratados globalistas" y apostando por "el consumo de los productos nacionales y que se establezca una garantía de calidad para los productos del campo".