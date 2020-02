Maroto sobre Fira València: "Al marge de la gestió, l'important és tindre espais per a visibilitzar la indústria"

20M EP

La ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, ha eludit aquest dimecres pronunciar-se sobre la reestructuració de Fira València: "Jo no em vaig a ficar en eixe debat", ha resolt. Però açò sí, creu que es necessiten recintes "com aquest" i que, "al marge de la gestió, l'important és que comptem amb espais per a visibilitzar la indústria".