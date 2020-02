Multa de 620 euros por no recoger los excrementos de perro

El Ayuntamiento de Vic ha sancionado, por primera vez, al propietario de un perro por no recoger los excrementos del animal a la vía pública. Lo ha hecho después de que dos agentes de la Guardia Urbana lo pillaran in fraganti y cuando no ha pasado ni una semana desde que el consistorio anunciara que empezaría a multar.

Así, de acuerdo con el procedimiento, después de identificarlo, las agentes cívicos han recogido una muestra del excremento para analizarla en el laboratorio. La intención es crear una la base de datos de muestras de ADN del municipio, con el objetivo, dice el Ayuntamiento, de fomentar el civismo y erradicar estos comportamientos. La sanción es de 500 euros y hay que añadir el coste de practicar la prueba de ADN, que es de unos 120 euros.

Desde el consistorio, la regidora de Convivencia y Seguridad, Elisabet Franquesa, recuerda que la medida quiere evitar los excrementos de perros a la vía pública y no tiene ningún afán "recaudatorio sino disuasivo". Por esta razón, en lugar de pagar la multa, los sancionados se pueden acoger a hacer trabajos en la comunidad.

La campaña de identificación genética de excrementos de perro abandonados a la vía pública llega después de que el cuerpo de agentes cívicos informara a pie de calle más de 700 personas y, paralelamente, se hiciera llegar una carta informativa a las personas propietarias de mascotas censadas en Vic.