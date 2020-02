Acuerdo para pedir los 142 millones del IVA en 2020 con advertencia del PP a que se pueda condicionar al PGE

Se trata de una proposición no de ley (PNL) del Grupo Popular que, en aras al consenso y para conseguir el apoyo del PSOE ha modificado el texto inicial de la iniciativa para eliminar la exigencia del pago "inmediato y sin excusas" de esas cantidades por la "habilitación en el año 2020", como han propuesto los socialistas en una enmienda para que se ratificase además el Acuerdo de Comunidad de abril de 2016 respecto al modelo de financiación autonómica.

"Les vamos a hacer caso, vamos a aceptar parte de su enmienda para que dejen de hacer el ridículo", ha ironizado el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, que ha explicado que acepta los cambios para evitar el "bochorno" que hubiese sufrido el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, si hubiese llegado al CPFF sin una posición unánime.

"No pasa nada, reclamar lo que es de uno nunca puede ser insultante", ha explicado De la Hoz al secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, al que ha recomendado que imite "un poquito" a sus compañeros en España en su reclamación del IVA de diciembre de 2017.

Dicho esto, De la Hoz ha apelado a unas declaraciones de un dirigente del Gobierno de Cantabria para apuntar a la posibilidad de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, vuelva a condicionar las partidas de ese IVA a la aprobación del presupuesto de 2020, en lo que ha considerado una "amenaza" y un "secuestro".

"Mucho me temo que esté en la cabeza de Montero", ha manifestado el portavoz del Grupo Popular para quien la solución "más fácil" pasa por la aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes de un Real Decreto de modificación del Reglamento del IVA para que diciembre se liquide el día 20 y no el 30. "Es así de sencillo", ha sentenciado De la Hoz que ha reconocido que el desajuste contable se originó en 2016 por un Decreto del Gobierno de España presidido por Mariano Rajoy con Cristóbal Montoro como ministro.

No obstante, De la Hoz ha aclarado que esos cambios no suponen que la recaudación del IVA de diciembre de 2017 no exista ya que está en las arcas del Estado y, según sus datos, se pudo abonar en 2018, en 2019 y en 2020 pero "sin chantajes" con los presupuestos.

Por su parte, la procuradora socialista Rosa María Rubio ha acusado al PP de darse "golpes de pecho" respecto a lo que quiere a Castilla y León para afear que no criticase ni reformase el modelo de financiación autonómica caducado desde 2014 cuando el PP gobernaba España con mayoría absoluta. "Sólo critican al PSOE y al gobierno del PSOE que parió este modelo de financiación", ha espetado Rubio que ha llamado al PP a la responsabilidad y a dedicar "unos minutos" a pensar en los intereses de Castilla y León para reprochar además que votasen en contra de los anteriores presupuestos.

SOLUCIÓN, DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

"Solución, diálogo y negociación con el Gobierno de España", ha recomendado Rubio para quien la reclamación de los 142 millones por la vía judicial supondrá un coste y una pérdida de tiempo de la que ha responsabilizado a la Junta y al "empecinamiento y mala gestión" del PP.

Desde Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo ha abogado por no buscar culpables ni causantes del problema para recordar que los ciudadanos piden soluciones a los problemas, en este caso la "apropiación indebida" de 142 millones de euros que no están en las arcas de Castilla y León con la consiguiente tensión de tesorería, incremento del déficit y dificultad para gestionar bien los servicios o para aplicar la subida salarial a los funcionarios.

"No vengan a pedir la financiación que ustedes no dieron en su momento y no hicieron durante siete años", ha advertido por su parte la procuradora de Podemos, Laura Domínguez, que ha ratificado el "firme" apoyo de su partido al Acuerdo de Comunidad en materia de financiación por "lealtad" a los castellanoleoneses. También se ha mostrado partidaria de defender esos 142 millones de euros que, según ha recordado, son una "consecuencia directa" de las políticas del PP y de Montoro.

Dicho esto, acusado al Partido Popular de buscar defender sus propios intereses "en una pataleta continua del PP que no ha comprendido cómo funciona la Democracia y que ha perdido las elecciones en España". "Presenten cosas que competan a la Junta y no a papá Estado", ha recomendado.