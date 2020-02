Miley Cyrus y Cody Simpson comparten unas imágenes subidas de tono para certificar el gran momento de su relación

Era el domingo de la Super Bowl... y vaya si lo fue. Todos aquellos que siguieran el partido por antonomasia del fútbol americano estarían pendientes de lo que ocurría en pantalla, pero cuando miraron sus teléfonos móviles se quedaron ojipláticos.

Normalmente suele ser Miley Cyrus la que lleve la voz cantante de la relación, sobre todo ahora que ella y Liam Hemsworth están oficialmente divorciados, pero en este caso ha querido ser Cody Simpson quien demuestre a sus seguidores que su relación va viento en popa.

El músico australiano y la artista norteamericana ya no se esconden de su romance, si bien es cierto que hasta ahora era la autora de temas inmortales como Wrecking ball o Can't be tamed quien solía compartir la inmensa mayoría del material fotográfico que hay de ellos dos juntos.

Cuando se ha tratado de Simpson, sobre todo en lo que concierne a las entrevistas que ha concedido, este se ha limitado a responder con banalidades o monosílabos sobre su relación y los planes de futuro con Cyrus -aunque sí que se le escapó que si formaran un dúo musical se llamarían Bandit and Bardot-.

Pero ahora ha decidido que sea su cuenta la que comparta las fotografías más picantes de la pareja, dejando de lado su lado más introvertido y apostando por todo lo salvaje que llevan dentro.

Los fans boquiabiertos asistían a un desfile de lencería y ropa interior, mucha carne y tatuajes en una sesión que se hicieron de forma improvisada y que tituló, convenientemente, "Superbowl supercuts". Es decir, "Montajes de la Superbowl".

Miley Cyrus aparece vestida únicamente con un sujetador negro de encaje y unas bragas a juego, así como unas medias hasta el muslo, mientras que de él, sin camiseta y sentad, solo se ven los abdominales, algo de lo que puede presumir perfectamente. Eso sí, la cantante juega con unas tijeras como en algún momento pudiese cortar las ligas de alguno de sus complementos.

Los comentarios de la fotografía, que va camino de los 250.000 likes, obviamente pasan por los obvios "qué sexy", el "Oh, Dios mío" o los emoticonos de corazones y llamaradas de fuego, así como algún que otro gracioso que se preguntaba si se estaban aburriendo con el partido.