Torrox concederá licencias exprés para obras menores

Así lo ha explicado el alcalde, Óscar Medina, que ha señalado que una vez entre en vigor la ordenanza, la persona interesada únicamente deberá cumplimentar el documento de declaración responsable en la que detallará los trabajos a realizar y se comprometerá a cumplir con los requisitos exigidos en la normativa.

Cuando haya abonado las tasas que le corresponda, los particulares podrán iniciar la actividad de manera inmediata ya que el control por parte de la Administración se ejercerá durante el transcurso de la obra.

También Medina ha destacado que se trata de una medida innovadora en Torrox, "ya que supondrá un reducción de trámites y un menor tiempo de respuesta sin menoscabo de las garantías jurídicas para los ciudadanos y prestadores de servicios con un procedimiento de declaración responsable para las actuaciones que, por su escasa relevancia, no necesitan del otorgamiento previo de licencia", al tiempo que las enmarcó dentro del objetivo del Gobierno local de facilitar todos los procesos de concesión de licencias urbanísticas y eliminar trabas administrativas".

Por su parte, el edil de Urbanismo, Juan Jesús Sánchez, ha explicado que el texto de las nuevas ordenanzas se ha adaptado a los cambios legislativos que se han ido produciendo a nivel autonómico y estatal, "al mismo tiempo que tienden a ser medidas más flexibles para la ejecución de determinadas obras y puesta en funcionamiento de actividades concretas tal como nos planteamos desde el equipo de gobierno".

Sánchez ha detallado que la propuesta considera obras menores las que afecten únicamente al interior de viviendas y no precisen informe técnico, pintura y reparaciones en fachadas, limpieza y sustitución de bajantes, impermeabilización y reparación puntual de tejados y terrazas, reparación de piscinas privadas que no sean de uso colectivo o de elementos de carácter decorativo, entre otras.

De igual modo, el responsable del área ha avanzado que en la página web del Ayuntamiento y en las dependencias de la Delegación de Urbanismo deberá figurar la documentación adicional a la declaración responsable que se deberá aportar en su caso.

La presentación del impreso normalizado, acompañado de los documentos señalados en el mismo, junto con la carta de pago acreditativa del abono de las tasas e impuestos municipales correspondientes, determinará la iniciación del procedimiento.

Aquellos impresos que no estén totalmente cumplimentados, o que no acompañen la documentación señalada como obligatoria, no serán admitidos a trámite.

Por último, ha advertido de que la presentación de la declaración responsable no exime a su titular del cumplimiento de las restantes ordenanzas municipales y normativas sectoriales que le sea de aplicación.

La propuesta pretende ser planteada por el PP, en mayoría, al pleno de la Corporación en la sesión del próximo mes de marzo para su aprobación inicial.