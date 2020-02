Les obres de l’antiga Almàssera de Marxalenes conclouran en juliol

Les obres de rehabilitació de l'antiga almàssera de Marxalenes, ubicada al parc que també porta el nom del barri, conclouran en juliol. Aquests treballs, desenvolupats en dotze mesos, amb un pressupost de més d'1,4 milions d'euros (1.449.572,45 €), adequaran l'esmentat immoble, on es fabricava i emmagatzemava oli a principis del segle XX, per albergar un centre cívic i cultural per a persones majors i un museu de l'oli.

La vicealcaldessa de València i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez, i la regidora d'Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, han comprovat aquest dilluns l'evolució d'estes obres, “que donen resposta a una reivindicació veïnal amb un nou espai, de 1.282 metres quadrats, per acollir i dignificar l'actual Centre d'Activitats per a Persones Majors de Marxalenes”. Este centre ocuparà la planta baixa de l'històric immoble que formava part del conjunt de l'Alqueria de Barrinto, mentre que en la primera planta s'obrirà al públic un espai divulgatiu sobre la fabricació de l’oli.

Tal com ha explicat Gómez, “aquest edifici constitueix part del nostre patrimoni, de la història i de la identitat de la ciutat”. De fet, ha aclarit, “l'obra demostra allò que l'Ajuntament vol fer, que és rehabilitar el patrimoni històric, en aquest cas lligat a la nostra memòria industrial, treballadora i emprenedora; i el patrimoni del barri, que, a més, permet l'adequació de nous servicis per la ciutadania”.

Pel que fa al nou centre de persones majors de Marxalenes, Bernabé ha explicat que “serà un espai per a la convivència, formació i trobada de les persones majors del barri, amb una sala multiús que també podrà gaudir la resta del veïnat”.

“Des del projecte inicial es plantejava la simbiosi dels dos programes, el centre cívic i el museu, perquè resultara beneficiosa per a tots dos, ja que l'afluència de gent al centre de Marxalenes garantiria el flux continu en l'exposició, mentre que la funció cultural d'este centre sempre estarà potenciada per la presència del museu”. Amb tot, cadascun dels programes tindrà la seua independència física i d'ús, tal com han confirmat les regidores.