El PSPV diu no ser "qui" per a dir a Compromís com actuar amb Fuset però recorda que ells van actuar amb Echávarri

"El PSPV no s'immiscueuix en les decisions que han de prendre altres partits. Evidentment, la situació en què es troba Pere Fuset és una decisió que haurà de ser abordada, entenem, per Compromís i, especialment, per l'alcalde, Joan Ribó", ha agregat.

José Muñoz s'ha limitat a assenyalat que el PSPV s'ha trobat amb algun alcalde o regidor processat i ha actuat d'acord amb el seu Codi Ètic, apartant als processats de la funció pública "fonamentalment per a donar-li normalitat a les institucions" i que quan es parle d'elles no calga "recórrer d'una manera reiterada a aquest tipus de situacions".

Ha recordat els casos d'Echávarri i també de l'expresident de la Diputació de València i alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, en circumstàncies "molt difícils i molt doloroses".

"No som qui per a obligar o per a dir a altres partits el que han de fer, però sí que és veritat que en aquest cas l'alcalde de València té una responsabilitat en aquest sentit i és el que haurà de prendre aquesta decisió, nosaltres no tenim res més que afegir", ha agregat.