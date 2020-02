Limpiadoras de la Consejería de Educación ven "en riesgo" sus puestos tras finalizar el contrato del servicio

Así lo sostienen en un escrito en el que denuncian la situación en la que se encuentran desde el pasado 7 de enero, cuando acabó el contrato menor con el que el departamento había mantenido el servicio, después de que la adjudicación del mismo -a la empresa Grupo Itma, que subrogó a las limpiadoras- finalizara en octubre de 2017.

Y ese día, según señalan las empleadas -que están a jornada parcial de tres horas diarias- dicha administración les comunicó que no podían acceder al centro de trabajo sin ofrecerles ninguna explicación al respecto, lo que les causa "estrés y desasosiego" además de una "gran incertidumbre".

Según indican, la Consejería no quiere realizar otro contrato menor y está "en suspenso" la próxima licitación del servicio, por lo que las hasta ahora encargadas del mismo se presentan todos los días a su puesto de trabajo, "de forma puntual", pero "continúan sin dejarlas entrar", se quejan.

Tras esto, han presentado sendos escritos a su empresa y a Educación, a las que también han demandado ante en el Juzgado de lo Social, reclamando su derecho a la "ocupación efectiva" del lugar y tiempo de trabajo, hechos que igualmente han puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo.

Y aunque el Grupo Itma, con domicilio social en la localidad asturiana de Llanera, no ha dado de baja en la Seguridad Social a las trabajadoras, la empresa se plantearía "el despido de las cuatro" en caso de que Educación "no se apresure bien a realizar otro contrato menor bien a licitar de forma rápida el servicio".

"La Consejería no es negligente con el trabajo de las trabajadoras, a quien no tiene ninguna consideración, y que ahora ven peligrar su puesto de trabajo, debido a que la Consejería no ha realizado en tiempo y forma la licitación, y por tanto la continuidad del servicio de limpieza", añaden las afectadas en el comunicado, remitido a los medios por sus representantes legales.

Así las cosas, acusan al departamento que dirige María Lombó de "despedir" a cuatro trabajadoras por no sacar a concurso público el servicio desde hace más de tres meses, "jugando con el puesto de trabajo" de las limpiadoras, "dejándolas en tierra de nadie".

PERSONAL AJENO

Al respecto, los abogados de las afectadas explican que las "últimas novedades" en este caso datan de este mismo martes, 4 de febrero, cuando la Consejería les ha manifestado que "no pueden acceder al centro" fuera del horario de mañana de atención al público debido a que son "personal ajeno" y porque el contrato de la prestación del servicio de limpieza se "extinguió" con ITMA el 31 de diciembre.

"Todo hace sospechar que existe algún tipo de problema con el contrato de servicios de limpieza licitado en su día por la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria", señalan las afectadas, que desconocen el estado actual del mismo y si la administración está "en trámites" de una nueva licitación, por lo que ven en "riesgo" sus puestos y su derecho a la subrogación.