Caixa Popular preveu guanyar 16,5 milions enguany, un 15% més que el 2019 "sense perdre el seu ADN cooperatiu"

Així ho ha avançat el director general de Caixa Popular, Rosendo Ortí, en un esmorzar informatiu en el qual ha desvetlat les principals línies del pla estratègic de l'entitat financera 2020-2022, un període en el qual espera reforçar la seua ràtio de solvència fins a situar-se per damunt del 15%. Actualment se situa en 14,25.

Un altre dels objectius és augmentar la rendibilitat a través de la millora d'ingressos, per exemple amb les aportacions procedents d'empreses. De fet, Caixa Popular ha arrancat l'any amb la incorporació de 52 noves empreses, que sumen ja un total de 62 i representen el 6% del seu capital, amb 6 milions d'euros.

L'entrada de noves empreses en el capital és una de les estratègies a seguir enguany, encara que "l'ADN cooperatiu mai es pot perdre", ha assegurat Ortí. Per aquest motiu, el 'topall' del que poden aportar és les companyies són 250.000 euros i la participació empresarial no podrà passar del 15% del capital.

No obstant açò, "s'està estudiant" la possibilitat de fer una excepció amb una "empresa peculiar" que ha plantejat entrar amb una proposta de 3 milions d'euros, ha desvetlat el director general de Caixa Popular.

I és que segons ha ressaltat, "cada vegada més empreses volen formar part" del capital de Caixa Popular, però si l'entitat cresquera molt "paralitzaria el seu creixement" perquè la seua voluntat no és ser molt gran sinó "ser sostenible a llarg termini, donar passos prudents i ben gestionats", ha puntualitzat Ortí, qui ha descartat també fusions amb altres entitats: "Nosaltres creiem en un altre model", ha remarcat.

Respecte als seus plans d'expansió, Caixa Popular -que compta amb 75 oficines i més de 200.000 clients- ha arrancat l'any amb l'obertura de dos noves oficines, una en el carrer Amadeo de Savoia de València i una altra a L'Eliana, i encara que no té previst obrir més enguany, la seua filosofia és seguir obrint "en quantes més poblacions millor" per a "estar prop de la gent".

També estudia obrir alguna 'megaoficina' com estan fent els grans bancs, d'entre 400-500 metres quadrats, mentre en xicotetes localitats, de la anomenada 'Espanya buidada', on no és rendible obrir oficina, buscarà acords amb Ajuntaments per a donar servici a la població a través de caixers automàtics i la possibilitat de passar-se físicament un o dos dies a la setmana.

En tot cas, Ortí ha defès un "model mixt" d'oficina que combine un "canal digital modern" -ha sigut la primera entitat financera valenciana que ha incorporat el seu assistent virtual a l'assistent de veu d'Amazon conegut com Alexa- i una "relació personal" amb el client. Aa més d'açò, treballa en un "nou model de comercial" que contempla la creació de la figura del 'responsable de segment'.

Pel que fa al repte mediambiental, Caixa Popular està a la cerca d'un "gran aliat" expert en la matèria, ha assenyalat Ortí. A més, està dissenyant una sèrie de paquets de productes de filosofia 'verda' i va a iniciar la segona fase de remodelació de l'oficina de Servicis Centrals, que comprèn la part exterior de l'edifici que se situa en el parc tecnològic de Paterna i que cuida tots els aspectes de l'eficiència energètica.