Compromís proposa que el Consell de les Llengües Oficials incloga responsables de la política lingüística de les CA

Així ho ha explicat en un comunicat la portaveu de la formació en la Comissió de Coordinació, Organització i Règim de les Institucions de la Generalitat en les Corts, Nathalie Torres, que considera que aquest és el moment "idoni per a impulsar iniciatives que milloren i reflectisquen de veres la pluralitat lingüística de l'Estat".

"I tenim l'organisme encarregat d'açò, que és el Consell de les Llengües Oficials de l'Administració General de l'Estat, però eixe organisme s'ha reunit molt poques vegades i té una composició que no respon eixa pluralitat", ha assenyalat.

Al seu juí, en ell haurien d'estar els responsables de política lingüística de les comunitats que tenen més d'una llengua oficial, "per a treballar coordinadament per la normalització lingüística de les llengües espanyoles oficials juntament amb el castellà en els territoris respectius".

"És interessant remarcar la tasca feta per les autonomies amb llengua pròpia i oficial que des del 2007, a través del Protocol per la Normalització Lingüística, on participen els governs d'Euskadi, Navarra, Galícia, Catalunya, Illes Balears i País Valencià, han fixat un marc general i una metodologia per al desenvolupament de la col·laboració mútua en diferents matèries, amb un objectiu central: la normalització lingüística de les llengües pròpies i oficials en tots els àmbits de la vida quotidiana", ha agregat la diputada.

Per açò, Compromís vol que el Consell de les Llengües Oficials siga "un organisme viu" i que realment treballe en col·laboració amb les autonomies "que ja estan treballant per eixa pluralitat lingüística". Així, "cal que aquest organisme tinga entre les seues funcions el desenvolupament de mesures tendents a eliminar els incompliments reiterats pel Consell d'Europa sobre l'ús de les llengües oficials diferents del castellà, especialment en l'àmbit de la justícia i de la sanitat".

A més, agrega Torres, "també és important que es creu un òrgan assessor, que incorpore l'Institut Cervantes i les acadèmies i/o instituts normatius de les llengües oficials diferents del castellà, que tinga com a objectiu promocionar i difondre la pluralitat lingüística de l'Estat espanyol".