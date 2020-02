El Govern xifra en 7.593 els Rodalies i Mitja Distància anul·lats el 2019 a la Comunitat, quasi 2.000 més que el 2018

Així es desprèn de la resposta escrita donada per l'Executiu central a la pregunta formulada pel senador de Compromís, Carles Mulet, que demanava conéixer quants trens de rodalies i Mitja Distància s'han suprimit a la Comunitat Valenciana al llarg dels anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019 fins a l'actualitat, així com els motius pels quals han sigut anul·lats.

El Govern ha assenyalat en la seua resposta que "la causa principal d'aquestes supressions han sigut problemes derivats de la dotació de recursos humans i la falta de disponibilitat de material". En concret, ha exposat que l'any 2015 van ser 543 els trens de rodalies i mitja distància anul·lats; el 2016, 1.289; el 2017, 5.443; el 2018, 5.676 i el 2019, 7.593.

Igualment, l'administració central ha detallat que les circulacions programades per a aquests anys van ser 147.108 el 2015; 151.158, el 2016; 155.442 el 2017; 157.536 el 2018 i 159.155, el 2019.

L'Executiu central destaca que Renfe "està fent un important esforç per a donar solució als problemes de personal que actualment presta els seus servicis, tant en Rodalies com en Mitja Distància de la Comunitat Valenciana" i admet que en els últims anys "s'han produït certs desequilibris producte de les disfuncions administratives que es generen durant els processos d'incorporació i de desvinculació o jubilació dels treballadors".

El Govern assegura que "a aquestes variacions s'està donant resposta a través de processos de reposició de la plantilla, tant de personal de conducció com de personal d'atenció comercial, que s'està duent a terme mitjançant convocatòries internes de mobilitat geogràfica i amb l'entrada de nou personal a través d'ofertes d'ocupació pública".

Així mateix, exposa en la seua resposta que "els últims mesos en Renfe Operadora s'està produint el major nombre d'incorporacions de nous treballadors dels últims 30 anys" i ha dit que açò "demostra el ferm compromís de l'empresa amb la creació d'ocupació, la renovació de la plantilla i la reposició del cent per cent de les necessitats, tant de personal de conducció com de personal comercial, para d'aquesta forma oferir un servici de qualitat, eficient i orientat a l'atenció al client".

"LA NORMALITAT NO ÉS UNA TÒNICA"

Davant aquesta resposta del Govern central, Carles Mulet ha indicat, en un comunicat, respecte a les xifres de trens anul·lats el 2019, que aquestes dades, "amb més de 7.500 supressions, aclareixen d'una forma contundent que la normalitat no és una tònica en els trens" de la Comunitat Valenciana "com diu el Govern".

Així, el senador ha asseverat que "els qui fan soroll amb xiulets tenen raó". "El Govern ha de prendre cartes en l'assumpte de forma immediata i retornar la credibilitat al servici i puntualitat que els ciutadans mereixen", ha exigit.

Compromís va reclamar la passada setmana la compareixença del ministre de Foment, José Luis Ábalos, així com dels màxims responsables d'ADIF, del president de Renfe i dels responsables del nucli de Rodalies de València, davant el "caos" que es viu per la "falta de puntualitat del servici i constants cancel·lacions".

La coalició ha presentat una moció recentment en la Cambra alta perquè el Govern invertisca l'any 2020 una partida de 174 milions per a les Rodalies de València, "per a actualitzar el servici per la falta d'inversions que no s'han realitzat en els últims anys, en personal, electrificació de la xarxa, connectar ciutats i col·laborar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l'Agenda 2030 a la qual ens vam comprometre com a país que viu en una emergència climàtica".