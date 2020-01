Compromís demana les compareixences del president de Renfe i d'Ábalos pel "caos" en les Rodalies

En relació amb Ábalos, Mulet ha retret en un comunicat la seua "nefasta gestió, que no és nova ni exclusiva d'aquest Govern" i que assegura que "està fent acabar la paciència de nombrosos usuaris, que estan abandonant per la poca confiança i mal servici el tren convencional i servici públic per a desplaçar-se en vehicle privat".

Compromís ja ha presentat aquesta petició en el Senat en diferents ocasions, encara que les compareixences no s'han produït per les legislatures interrompudes dels últims anys. De fet, la coalició recorda que ja va presentar, com a primera mesura en arribar al Senat en la nova legislatura, una moció reclamant "posar fi a aquest deriva en un servici ple de problemes de tot tipus, que estava desprestigiant el que abans era un servici eficient i de prestigi del país", ha agregat el representant territorial.

"Reclamem que el Govern invertisca en 2020 una partida de 174 milions per a les Rodalies de València, per a actualitzar el servici per la falta d'inversions que no s'han realitzat en els últims anys, en personal, electrificació de la xarxa, connectar ciutats i col·laborar amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca l'Agenda 2030 a la qual ens vam comprometre com a país que viu en una emergència climàtica", sosté.

TRANSFERÈNCIA DE COMPETÈNCIES

Per la seua banda, Joan Baldoví ha registrat una Proposició no de Llei en el Congrés perquè el Govern transferisca les competències dels servicis ferroviaris de Rodalies, segons disposa l'article 49.15 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, d'acord amb l'article 149.21 de la Constitució Espanyola i realitze totes les inversions necessàries per a poder assumir aquestes competències abans que siguen transferides.

Baldoví ha recordat que en l'acord d'investidura entre el PSOE i Compromís s'estableix que les inversions per a un servici de Rodalies "digne en el territori valencià seran prioritàries en els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat".

No obstant açò, critica que la "falta d'inversions del Govern en el servici de Rodalies ho ha degradat fins a fer-ho un autèntic maldecap per als usuaris" i ha advertit que Compromís "no descansarà fins que les inversions estatals s'ajusten al nostre pes poblacional". "Els valencians i valencianes no volem ser més que cap territori, però tampoc volem estar sempre en la cua d'inversions", ha conclòs Baldoví.

En el cas de Les Corts, Fran Ferri ha presentat una petició de compareixença d'Isaías Táboas en el parlament valencià davant "la situació extrema de mal servici de Rodalies" a la Comunitat. La coalició vol que la pròxima convocatòria de la Comissió d'Obres Públiques, Infraestructures i Transports introduïsca un punt en l'ordre del dia per a decidir la compareixença del president de Renfe per a donar explicacions sobre "els continus retards i cancel·lacions en el servici de Rodalies que usen cada dia milers de valencians".

Ferri ha denunciat en un comunicat que la Comunitat Valenciana té "el pitjor servici de Rodalies de tot l'Estat, una situació que es vé arrossegant des de fa anys i que ha provocat un grandíssim descens d'usuaris", advertint que "lluny de posar solucions, el caos se'n va agreujant per moments".