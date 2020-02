Verónica Romero: "Antes la etiqueta 'OT' frenaba, ahora parece 'supercool'"

Corría el año 2001 cuando la vimos por primera vez en televisión y entró, como el resto de sus compañeros, en las casas de millones de personas. Operación Triunfo daba sus primeros pasos y Verónica, la Vero de su inseparable amiga Rosa, fue su eterna sonrisa. Una virtud que aún hoy, casi dos décadas después, conserva intacta.. Después de media vida luchando por su música lejos de su tierra, y a caballo entre España y Australia , la ilicitana regresa a nuestro país con Si te quedas, un tema compuesto por ella y en el que cuenta con la colaboración de artista italiano Paolo Vallesi.

¿Dónde se ha metido todos estos años? Cuando empecé mi carrera como artista independiente, en 2006, también descubrí lo que era la otra parte del negocio de la música y, a partir de ahí, mi vida puso rumbo a Estados Unidos. Fue como empezar de cero, porque allí mi carrera empezó a crecer y a madurar en Los Ángeles, donde actué en sitios legendarios de EE UU. Empecé a quitarme miedos, a conocerme. A los ocho años conocí a mi mánager, que es australiano, y ya me fui allí a grabar mi disco Hello World (Hola, mundo). ¡Y hasta hoy!

¿A qué otra parte de la música se refiere? La que no tiene nada que ver con crear música, que es donde los artistas siempre estamos más cómodos. La parte en la que tienes que enfrentarte a la industria musical como artista y dejar a un lado el lado creativo para abordar el de los negocios con el objetivo de ir encontrando tu sitio. Y eso me ha hecho madurar mucho. Vas creciendo y haces de tripas corazón, es ver de frente una realidad muy distinta a la que conoces. Ahora ya entiendo cómo va el negocio. para poder crear música he tenido que estudiar un máster de la vida musical.

¿Irse fuera de España y alejarse de todo fue decisión personal o estuvo empujada a hacerlo? Las dos cosas. He vivido tantas aventuras que, para explicarlas, tendría que escribir un libro. De hecho, estoy pensándolo [risas]. Me da la sensación de que necesito salir a lo desconocido para encontrarme. Perderme para encontrarme. Es así como crezco, como no me siento estancada.

Siempre dio la imagen de ser un espíritu libre. ¿Le ha traído cosas malas o buenas? No me gusta atarme a lo que me hace mal. De hecho, en la gala final de OT 1 me dijeron que firmaba con Sony y eso nunca pasó. Hubieron muchas trabas y a mí no me cuadraba. Si había algo, eso no era para mí. Yo necesitaba trabajar con gente sana, y por eso me fui en busca de eso.

¿Cuánto de agradecida está a 'Operación Triunfo', si es que lo está? Sí que lo estoy. Para mí, fue una puerta que se abrió a la música, a los fans y a dedicarme a lo que yo quería. No me imagino haber empezado mi carrera musical de otra forma que no fuera en OT. El programa es superación y haber compartido eso con toda España para mí fue muy bonito.

Pero sabe que nunca se quitará la etiqueta 'OT'. Lo sé, pero ahora ya, si no me frena, no me provoca nada malo. Siento que antes sí que frenaba mucho y ahora parece que es súper cool. Nosotros vivimos una adversidad y hemos salido victoriosos. En mi caso, no sola, sino con los fans y la gente que me seguía, que creía en mi música.

Verónica Romero. ELENA BUENAVISTA

Muchos compañeros necesitaron ayuda psicológica para gestionar el 'boom' que fue y que es 'OT'. ¿Fue su caso? No. Como yo me fui a EE UU, esa montaña rusa que subió y luego bajó yo no la viví. La vida que elegí fue empezar de cero. Lo bonito es que viví una subida empezando en un programa de televisión a lo bestia y luego una subida -que aún no ha tenido tope- desde cero, y creo que eso es muy bonito.

¿Qué queda de aquella Vero de 2001? La inocencia y ser adicta a sorprenderme de la vida. Aprendo, crezco y agradezco.

Y dentro de 20 años, ¿cómo se ve? Antes tenía miedo, pero es que cuanto más pasan los años, más ganas tengo de seguir haciendo cosas.

El éxito es un término muy recurrente en 'OT'. ¿Para usted qué significa? Obviamente es el llegar, pero para mí es aprender del proceso, llegar, agradecer lo que me ha pasado, volver a soñar y, de nuevo, disfrutar del camino. Para mí el éxito es un infinito, porque nunca termina y siempre pasan cosas.

¿Es un alivio o un hándicap que en su 'OT' no existieran las redes sociales? ¿Sabes qué te digo? Que la magia de que hubiese esa cercanía a pesar de las pocas oportunidades que había de contactar con el artista mantenía al público y a los fans con ganas de más. Ahora hay tanto que lo tienes y desaparece enseguida. Muy pocas cosas se quedan en el recuerdo. Habría estado muy chulo estar conectado, pero no lo cambio porque yo he vivido y sobrevivido sin redes sociales y también he conocido lo bueno que tienen.

¿Habrá más reencuentros? Se van haciendo, sí. El próximo será en la boda de Chenoa. Yo quedo mucho con Rosa...

Con ella, con la que vivió una de las amistades más bonitas de 'OT', ¿ha vivido su particular reencuentro? Sí. Nos hemos vuelto a juntar y ahora de otra forma, desde la intimidad, desde la amistad sin tener que vivir esa vorágine. Ella sigue siendo la misma, con su esencia pero más madura.

¿Qué le dice a las nuevas generaciones de 'OT'? Que no pierdan la capacidad de sorprenderse de la vida. Creemos que lo sabemos todo y cuando das un paso a lo desconocido te das cuenta de que no sabes nada.

¿Siente que ha tenido que sacrificar muchas cosas por conseguir su sueño? Quizá tener una vida más estable, pero ha sido más fuerte querer crecer personalmente. Buscar las respuestas a todas esas inquietudes y sueños. Quizá el hecho de formar una familia, pero a mí me han pasado tantas cosas en la vida que me espero cualquier cosa [risas].

¿Tiene una espina clavada por no haber sido madre? No es que la tenga clavada, porque puedo serlo. Además, creo que esa persona y esa familia están aún por llegar.

¿Alguna vez ha querido tirar la toalla? Sí, muchas. Pero es por la mentalidad de querer algo y quererlo a tu manera y quererlo ya. Muchas ves lo quiero mandar todo a tomar por culo, pero luego pienso '¿y qué haré mañana cuando me levante?'.

¿Cómo surge la colaboración con Paolo Vallesi? Este verano, cuando estuve en España de promoción, conocí a la discográfica Sonogrand. Decidimos hacer una canción nueva. La compuse en apenas media hora. Al barajar nombres, a mí me gustó Paolo Vallesi, que para mí es el ejemplo del gran letrista italiano. Y que se vuelva a hablar de él mediante mi canción para mí es un honor.

¿De qué trata? Tuve una experiencia personal, estaba conociendo a alguien y creí que la canción tenía que hablar de lo que vivía y sentía en esos momentos. Esos primeros de cuando conoces a alguien, vas avanzando y que esa persona quiera seguir contigo, que se quede un poquito más...

Ha interpretado muchos estilos musicales ¿Se queda con uno? Como compositora me siento cómoda en casi todos. Yo he crecido con el rock, pero soy romántica y también me encantan esas canciones con las que expresas sentimientos y te dejas llevar. Si te quedas es el ejemplo de ello.

Ahora que pega fuerte el reguetón y los bailes latinos, ¿se tiraría por ahí? Yo respeto todos los estilos, pero no son lo mío. Pero si me piden componer una canción de reguetón y estoy con buenos reguetoneros, ¿cómo voy a decir que no?

¿Se considera feminista? Yo parto de la base de que los hombres y las mujeres no podemos ser iguales, pero eso no quiere decir que seamos ni mejores ni peores, somos diferentes. Pero, si en esa diferencia no se sabe avanzar en la misma línea, entonces sí lucharé por la igualdad. Pero los extremos separan, crean odios, miedos y conflictos. Por eso soy partidaria de romper con ellos y dejar vivir, fluir y empatizar.

Verónica Romero. ELENA BUENAVISTA

Ahora que muchas mujeres, famosas y no, se atreven a denunciar machismo o acoso, ¿lo haría? Sí, he sufrido machismo, pero intento huir de esa gente que no entiende de lo que va la vida. Yo he vivido en una relación hace muchos años un problema muy grande con una persona que era muy machista. Lo que hice no fue generalizar sino alejarme de esa persona.

¿Cambiaría algo de su carrera en la música? Me hubiera gustado confiar y creer más en mi, sobre todo al principio, para llevarlo todo más avanzado. Pero luego lo pienso y creo que tampoco, porque es que he ido viviendo al momento.

VERÓNICA ROMERO Cantante

18 de julio de 1978

Elche (Alicante) Cantante y compositora, Verónica saltó a la fama como finalista en la primera edición de ‘OT’ en 2001, cuando solo tenía 23. Un año después, lanzó su álbum debut, ‘La fuerza del Sol’. Tiene en total cinco discos de estudio. Fue segunda finalista de ‘Supervivientes 2006'. Su carrera se ha desarrollado en España, Reino Unido, Estados Unidos y Australia.

¿Y qué es lo mejor y lo peor? Lo mejor, los fans y mis canciones; lo peor, que lo hay, confiar en gente que no debía.

¿Volvería a participaren un 'talent' o un 'reality'? Sí. Yo salí de uno, así que me es como familiar [risas]. Yo dije que no, y salí en Supervivientes. Me gustaría entrar en MasterChef, porque me encanta cocinar, y también en Tu cara me suena.

¿Regresará definitivamente a España? Siempre se vuelve al nido, pero, cuando aprendes a volar, te gusta salir. Si no salgo, musicalmente me pierdo el mundo que hay fuera de España, y personalmente siento que me falta crecimiento. Cuanto más descubro que avanzo es cuando me voy, cuando me pierdo.