La hija de Bill Gates se compromete con el jinete egipcio Nayel Nassar

Jennifer Katherine Gates, la hija mayor de Bill Gates y Melinda Gates, ha anunciado a través de su perfil de Instagram su compromiso con el jinete egipcio Nayel Nassar, con quien mantiene una relación desde hace dos años.

"Nayel Nassar, eres único en tu clase. Me llevó el fin de semana pasado al lugar más significativo de nuestras muchas pasiones compartidas. No puedo esperar para pasar el resto de nuestras vidas aprendiendo, creciendo, riendo y amando juntos. Sí, un millón de veces", ha escrito la joven de 23 años acompañando una imagen en la que aparece muy emocionada junto a su prometido.

El deportista, por su parte, también ha compartido unas tiernas fotografías junto a su futura esposa en las que aparecen muy felices. "¡Dijo que sí! Me siento como el hombre más afortunado (y más feliz) del mundo en este momento. Jenn, eres todo lo que podría haber imaginado... y mucho más. No puedo esperar para seguir creciendo juntos en este viaje llamado vida, y simplemente no puedo imaginar el mío sin ti. Te amo más de lo que puedas imaginar, y gracias por hacer que cada día sea un sueño para mí

Se conocieron en la Universidad Stanford en California cuando ambos cursaban sus estudios, ella Biología y él Administración y Economía. Comparten pasión: la hípica. La hija de Bill Gates monta a caballo desde los seis años y ha competido en los mejores consultos de saltos. Nassar, por su parte, irá a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como miembro del equipo de Egipto.