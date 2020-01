El alcalde de Barruelo se opone "radicalmente" al plan basado en el voluntariado social propuesto por Casado

Según ha explicado Delgado en declaraciones a Europa Press, durante la reunión, a la que también han asistido responsables municipales de la localidad y de Brañosera y los miembros de la Plataforma valle de Santullán, les han trasladado que se quiere crear una Red de Soporte Vital Social de voluntarios.

"El plan consiste en darles una pulsera con geolocalizador a los vecinos que no está patentada, en cursos de formación para voluntarios, y en traernos una UVI móvil cuando haga malo", ha criticado.

El regidor de Barruelo ha añadido que a partir de mañana se eliminan las urgencias de fin de semana, las únicas que se prestaban en el municipio tras quitarles este servicio entre semana hace un año y medio.

"Lo que pretenden es trasladar la responsabilidad de un médico a un vecino, un voluntario y nos parecería muy bien como complemento a una atención sanitaria", ha aclarado, ya que, según él, "intentar tapar las carencias del sistema sanitario con un sistema de voluntarios es no tener ni pajolera idea de lo que está ocurriendo".

Para Delgado "no es ni un plan serio ni trabajado" y recuerda que la consejera se comprometió a que la Atención Primaria en Barruelo "no la iba a tocar", algo que ha cumplido de momento pero no con la atención de urgencias, ya que aseguró que iba a presentar unas propuestas para "mejorarla notablemente" y ha traicionado la confianza del edil y del pueblo.

Ante las últimas noticias, Cristian Delgado ha enviado dos cartas a la consejera de Sanidad y al presidente de la Junta para pedirles que no se quiten las urgencias médicas de fin de semana, solicitar una reunión para "abordar realmente" el planteamiento del sistema sanitario y que todos juntos trabajen "en serio" en un plan para organizar la sanidad.

SITUACIÓN DE BARRUELO

En la actualidad, la Atención Primaria en Barruelo está cubierta, pero el médico que pasaba un día a la semana consulta en los pueblos vecinos de Cillamayor, Vallejo de Orbó y Brañosera, ahora va a ser a demanda.

Por el momento, van a seguir con concentraciones cada sábado y van a solicitar a la presidenta de la Diputación que les apoye y se plantee una iniciativa legislativa popular para que se modifique la ley que regula el sistema sanitario en Castilla y León, que aunque "es una ley bastante completa" tiene lagunas por las que se deja a la decisión del consejero o la consejera de turno la organización sanitaria y "pueda hacer lo que le dé la gana en los consultorios", denuncia el alcalde de Barruelo.