La Policía de Palma deja a sus canes de búsqueda en un perrera después de que se haya suprimido la Unidad Canina

El Ayuntamiento de Palma ha trasladado este viernes a tres perros que conforman la extinta Unidad Canina de la Policía Local a la perrera Son Reus para su adopción. El motivo es que hace un año se eliminó esta unidad por "su elevado coste de mantenimiento".

Los canes -una labradora, un pastor alemán y un pastor belga- están en estos momentos en el proceso de desafectación y revisión veterinaria, para poder garantizar su adopción.

La asociación de Héroes de 4 Patas ha avanzado a 20minutos que parece que este trámite es "bastante habitual en el Consistorio de Palma". "Dan de baja al perro, le llevan a la perrera y luego es el guía el que va a buscarle. Y parece ser que el guía de la labradora ya lo recogió esta mañana".

La ONG ha asegurado que tienen un adiestrador en Mallorca y va a ir a la perrera este sábado y "ver si están ahí los perros y sacarlos". "Nosotros los cogeríamos y los dejaríamos en las instalaciones que tiene el adiestrador ahí. Luego, les buscaríamos una familia adecuada. Ya que nos da miedo es que se lo den a cualquiera y no son perros para darlos a cualquiera", manifiesta Rosa Chamorro de Héroes de 4 patas.

No permiten la entrega directa a los policías

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma este viernes en una nota de prensa, la regidora de Seguridad Ciudadana, Joana Adrover, y el Intendente Jefe de la Policía de Palma, José Luis Carque, han visitado las instalaciones de Son Reus donde se encuentran los animales.

En este sentido, el Consistorio ha explicado que Adrover y Carque han comprobado las buenas condiciones en que se encuentran los canes, que han sido trasladados desde Son Toells, a la vez que han agradecido la buena acogida que han tenido por parte de los profesionales de Son Reus.

Asimismo, Cort ha señalado que hay policías locales interesados en la adopción. No obstante, ha comentado, los informes administrativos no permiten la entrega directa, como sí podría haberse hecho en caso de que fueran de un particular.

Cualquier ciudadano que lo desee, por tanto, se puede ofrecer a adoptar a los animales, que son un can de la raza labrador, un pastor alemán y una perra pastor belga que durante años han prestado servicio a la Policía de Palma. Según ha concluido el Ayuntamiento, a primera hora de la mañana ya había numerosas peticiones de adopción.

Desde la ONG explican que "Ayuntamiento puede adoptar esta decisión porque los perros están considerados como "bienes muebles". "No están calificados como en otros países como seres vivo... O son del Estado o del Ayuntamiento", apuntan.

La Policía Local contesta

La Policía de Palma ha explicado de que no son animales peligrosos ni entrenados para el ataque. Al contrario, han sido adiestrados para localizar drogas y personas y son muy mansos y obedientes.

El traslado de los tres perros a la perrera ha generado una gran polémica y el Cuerpo se ha visto obligado a contestar este viernes a través de las redes sociales.

En su comunicado, asegura que los miembros de la Unidad Canina se han reubicado en distintas unidades del departamento de seguridad ciudadana. En cuanto a la decisión de trasladar a Son Reus a los tres perros que se dan en adopción, defiende la medida al tratar de un "centro de protección animal oficial y autorizado hasta que finalice el proceso de adopción, donde se ha alcanzado el nivel sacrificio cero".

Además, señalan que los animales "no se pueden entregar a ningún particular ni entidad por ser actualmente bienes municipales de dominio público, debiéndose regularizar su situación administrativa y la correspondiente desafectación".

Y concluyen que los agentes del Cuerpo que estén interesados en la adopción de los perros "podrán optar igual que el resto de la ciudadanía".