PP asegura que "se echará a la calle" para "demostrar el descontento vecinal" ante la "ausencia" del alcalde

Así se ha manifestado Beltrán Pérez en el marco de la Intermunicipal que el Partido Popular está celebrando en Carmona, donde ha asegurado que "frente a un alcalde ausente de la ciudad, en permanente gira de autobombo, en precampaña por sus aspiraciones personales a la Junta, el PP ofrece la dedicación 24 horas a los problemas de la ciudad".

Pérez ha criticado en un comunicado que el alcalde "no acudió a la misa que dedicamos a Alberto y Ascen, que es una fecha que todo alcalde debe tener marcada en rojo en el calendario" ya ha explicado que "otra vez estaba fuera de Sevilla, esta vez en Oporto, participando en otra conferencia".

El portavoz popular ha indicado que "en estos momentos de inestabilidad política a nivel nacional, es necesario que los vecinos aprecien la cercanía de sus representantes públicos y sean útiles para la solución de sus problemas". Así, ha criticado a Espadas por estar "agravando los problemas de la ciudad que, lejos de solucionarse, van a peor desde su llegada a la alcaldía".

El PP apunta a la limpieza, al medio ambiente o la inseguridad "como paradigmas de esa Sevilla que espera sentada a un alcalde que no tiene la cabeza puesta en la ciudad". "Espadas ha dicho que hay alcalde para rato y la sensación que tienen los vecinos es que hay alcalde a ratos, para un rato y para pasar el rato mientras los problemas de la ciudad no se solucionan", ha lamentado el portavoz popular.

"Se está demostrando que a través de una rueda de prensa, un tuit o una historia de Instagram el Partido Popular está siendo palanca para que los problemas del día a día se vayan corrigiendo, ese concepto de oposición útil a los vecinos es el que vamos a intensificar a partir de ahora en la calle", ha detallado.

Por último, Beltrán Pérez ha asegurado que harán ver que "las cosas no funcionan, que la ciudad está estancada, que de nada sirve que el turismo crezca si no genera empleos de calidad o no sabemos acompasar servicios públicos como la limpieza a la llegada de foráneos".