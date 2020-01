El PP pide explicaciones sobre la "retención" de remanentes de los colegios

El Grupo Popular pretende conocer las justificaciones del conseller autonómico respecto de una medida "que cogió por sorpresa a una mayoría de los centros educativos de Baleares, y con ellos los de Menorca, a la vuelta de las vacaciones de Navidad".

"El regalo de Reyes que les esperaba, a la vuelta a las aulas, fue el recorte en las asignaciones presupuestarias correspondientes a 2020, con una media de reducción de unos 5.000 euros por centro", han señalado los 'populares' menorquines en un comunicado.

"La explicación que se dio entonces es que este recorte se aplicaba a los centros que contaban con remanentes de tesorería superiores al 10 por ciento de su presupuesto habitual", han añadido.

En esta línea, Lafuente busca respuesta a cuestiones cómo la normativa vigente en la cual se especifican los saldos que pueden tener los centros educativos, por qué se ha considerado que las aportaciones de los padres forman parte de los remanentes o que garantía se da a los centros de recuperación de los saldos "retenidos".

Asimismo, el diputado pide explicaciones sobre los motivos por los cuales no se había comunicado a los centros que no podían tener un saldo superior al 110 por cien de la asignación anual o sobre el momento en que se han mirado los saldos de los centros si se sabe que el funcionamiento real no es por año natural sino por curso escolar.

"El Grupo Popular pretende obtener garantías sobre la efectiva restitución de las cantidades que deja de aportar el Govern a un 66 por ciento de los centros educativos, sin que hubiera precedentes y sin que además mediara previo aviso", han indicado.

Han aprovechado también para recordar que, de acuerdo con el reglamento del Parlament, el conseller dispone de 20 días para dar respuesta a todas estas cuestiones por escrito o, de lo contrario, deberá comparecer en la Comisión informativa parlamentaria y rendir cuentas sobre este asunto.