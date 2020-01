El príncipe Harry pierde la batalla contra el periódico que dijo que había "mentido intencionadamente" en su Instagram

Un elefante, un león y un rinoceronte. Puede parecer un chiste, pero al príncipe Harry no le va a hacer ninguna gracia: ellos son los responsables de que el nieto de Isabel II vaya a perder una batalla contra un periódico inglés que le acusó de mentir a sus millones de seguidores en Instagram.

Todo comenzó el año pasado, cuando el diario en cuestión, Mail on Sunday, comenzó una disputa con el (ex)duque de Sussex aduciendo que su última publicación en la red social fotográfica "engañaba intencionadamente" a todos sus fans.

De hecho, esta misma semana, en un fallo que han publicado en su propia página web, la IPSO, Independent Press Standards Organization (la Organización de las Normas de la Prensa Independiente), se ha puesto del lado del periódico.

Y es que el 22 de abril de 2019, el marido de Meghan Markle publicó una serie de fotografías de vida salvaje conmemorando el Día de la Tierra, y en ellas mostraba, entre otras cosas, un elefante, un león y un rinoceronte. Más tarde, el 28 de ese mismo mes, entraba en juego el periódico.

El Mail on Sunday publicaba un artículo cargando contra el príncipe afirmando que esas tres instantáneas "no contaban toda la historia", puesto que evitaba "notablemente explicar las circunstancias en que se tomaron las imágenes". Es decir, que para no mojarse, el duque de Sussex omitía que dichos animales estaban "tranquilizados" y el elefante, "atado" (para lo que Harry habría tenido que editar la fotografía).

Harry presentó por el artículo una queja ante el IPSO asegurando que habían violado una cláusula de precisión periodística ya que el escrito era, en sus palabras, "inexacto" y que eran ellos quienes engañaban intencionadamente al lector intentando "dar la impresión de que él era un magnífico fotógrafo de vida salvaje que había capturado las imágenes en circunstancias peligrosas".

El príncipe Harry argumentaba además que en la propia web de la familia real se podían ver las fotografías sin recortar y proveyó a la organización de un vídeo en el que se explicaba el proceso de tranquilización y amarre de los animales.

Sin embargo, el IPSO ha concluido que "a partir de las propias imágenes" el marido de Meghan Markle no deja claro "que los animales habían sido dopados con tranquilizantes ni amarrados", así como en el texto que acompañó a las instantáneas en Instagram "no queda clara la posición [de Harry] o que las imágenes habían sido publicadas previamente, sin editar, en 2016 [en la web de la Familia Real]".

De esta forma, el IPSO finaliza asegurando que el Mail on Sunday no incumplió la Cláusula 1 y que por tanto no era necesario para su artículo ponerse en contacto con el príncipe a la hora de redactarlo .