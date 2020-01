Un hombre asegura ser hijo del príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla Parker Bowles

Un hombre asegura ser el hijo del príncipe Carlos y Camilla Parker Bowles. Para demostrar que dice la verdad y que son sus padres, el australiano quiere pedir las pruebas de paternidad al hijo de Isabel II y a la duquesa de Cornualles.

Simon Dorante Day tiene 53 años, lo que hace que no se tome muy en serio su testimonio, pues su edad no encaja con las fechas de la relación entre Carlos y Camilla. Según recoge Lecturas, aunque Carlos y Camilla tuvieron un noviazgo previo al compromiso del padre de William y Harry con Diana de Gales, Carlos y Camilla no se conocieron hasta cuatro años después del nacimiento de Dorante.

Además, no hay ninguna prueba documental de que Camilla estuvo embarazada. Por su parte, el supuesto hijo de la pareja argumenta que la historia se la contaron sus abuelos adoptivos, que trabajaron unos años para la reina de Inglaterra y el duque de Edimburgo.

Además, defiende que tiene unos rasgos faciales muy similares a ellos. Concretamente, considera que su pelo es muy similar al de la familia de Camilla, y que su dentadura se parece a la de algunos miembros de la familia Windsor. Sin embargo, estos motivos no parecen seducir al Tribunal, que ha decidido que no tienen fundamento y ha rechazado en tres ocasiones que Carlos y Camilla se sometan a las pruebas de ADN.