Perdona y besa a su novio en el juicio que lo condenó por intentar matarla con 5 disparos: "Yo lo provoqué, no es malo"

Un hombre ha sido condenado a siete años de prisión por intentar matar a su novia con cinco disparos. Pero durante la audiencia, la víctima ha pedido permiso para abrazar a besar a su pareja, al tiempo que lo perdonaba: "Yo lo provoqué. Nunca me había agredido, siempre fue muy bueno conmigo y ya pagó por su error”, dijo la mujer a los jurados.

Los hechos ocurrieron en Río Grande do Sul, Brasil. Lisandro Rafael Posselt, de 28 años, agredió en agosto del año pasado a su novia, Micheli Schlosser, de 25, en una heladería.

La pareja comenzó a discutir después de que ella le reclamara que estaba viendo en el móvil mensajes de otras mujeres. La joven amenazó con denunciarlo por violación, según informa el diario mexicano El Universal.

El hombre dejó la heladería para volver después, armado. La mujer trató entonces de huir en un coche con otros amigos, pero el sujeto hizo fuego a través de una ventanilla. Schlosser recibió cinco disparos, dos de ellos en la cabeza. Increíblemente, ninguno puso en peligro su vida.

En libertad

Posselt fue detenido y desde entonces ha estado en prisión preventiva, hasta esta semana, cuando se ha celebrado el juicio. El juez lo ha condenado a 7 años de prisión, pero quedará libre al presentarse dos condiciones que lo permiten en la ley penal brasileña: no tiene antecedentes y la condena es menor de 8 años.

Al momento de dictarse la condena, la mujer pidió permiso al juez para acercarse a su novio, momento en el que lo besó, abrazó y perdonó.

"De todos los hombres que tuve, ha sido uno de los mejores. No puedo quejarme , no es mala persona"

Poco después, la víctima declaró al diario Gazeta do Sul: "De todos los hombres que tuve, ha sido uno de los mejores. No puedo quejarme , no es mala persona".

El juez también ha manifestado su sorpresa, según El Universal: "Me sorprende que tenga ese deseo de mantener una relación con el sujeto que le disparó cinco veces", dijo el magistrado, "especialmente si se tiene en cuenta que no tuvieron contacto desde la detención, pese a que ella lo pidió".