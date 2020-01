El reciclaje orgánico llega hasta los distritos Norte y Macarena con la instalación de 100 nuevos contenedores

El Ayuntamiento de Sevilla continúa expandiendo por toda la ciudad los nuevos sistemas de recogida selectiva de residuos, en este caso, orgánicos, que en un mes llegarán a los distritos Norte y Macarena, donde la empresa municipal de limpieza va a invertir cerca de 1,5 millones de euros en una veintena de proyectos a través de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (Edusi), cofinanciados con el programa europeo Feder 2014-2020. Estos distritos son, precisamente, de dos de las zonas de la ciudad donde más quejas vecinales se han registrado en los últimos tiempos, especialmente en la Macarena, como consecuencia, en parte, de la concentración de centros para personas sin hogar.

Los esfuerzos de Lipasam se centran ahora en estos dos distritos, donde el próximo mes de marzo se van a instalar, con un presupuesto de 250.000 euros, un centenar de contenedores de recogida de biorresiduos –residuos orgánicos–, desechos que en vez de ir al vertedero se trasladan a una planta de compostaje, donde se utilizan como materia prima para generar otro tipo de productos, como abono o energía.

En concreto, estos contenedores marrones se ubicarán en los barrios de La Bachillera, San Jerónimo, Doctor Marañón, Las Golondrinas, Las Avenidas y Tres Huertas. Y se sumarán a los que ya se han implantado en otras zonas de la ciudad, concretamente, en el Casco Antiguo, Sevilla Este, los Bermejales y Bellavista, donde hay entre 100 y 120 cubos de este tipo.

Así lo anunciaron este jueves el delegado de Transición Ecológica del Consistorio, David Guevara, y la gerente de Lipasam, Virginia Pividal, que explicaron que estos contenedores se abren con una tarjeta magnética que los vecinos tendrán que solicitar en las sedes de sus distritos. Ambos representantes municipales destacaron el éxito de esta iniciativa, puesta en marcha hace dos años, y que supone hasta la fecha una recogida selectiva de 1,7 millones de kilos al año de residuos orgánicos.

El objetivo de Lipasam es ir extendiendo progresivamente la red de contenedores marrones por todos los barrios de la ciudad "a medida que haya margen presupuestario". Para ello, el Ayuntamiento se nutrirá, como hasta ahora, de fondos europeos.

Otros proyectos

Además del proyecto de instalación de contenedores, Lipasam ha invertido un millón de euros en la adquisición de 11 vehículos para los distritos Norte y Macarena, de los cuales diez son eléctricos, lo que permite reducir la huella de carbono de la empresa de limpieza. Se trata de cinco motocarros, dos barredoras, tres turismos para inspecciones y un camión compactador (el único no eléctrico).

Lipasam también va a instalar, con una inversión de 140.000 euros, tres Ecopuntos en estos dos distritos, ampliando así una red que "está cambiando los hábitos de miles de personas". Destacan también entre los 20 proyectos a desarrollar -la mayor parte ejecutados ya al 100%, destacó Guevara–, la puesta a punto de las instalaciones fotovoltaicas en las centrales de recogida neumática San Diego y Pino II; la iluminación exterior tipo LED en estas centrales y en Parque Norte; diez puntos de carga para vehículos eléctricos; o la adquisición de 27 pequeños compostadores.

El delegado recordó, por último, que Lipasam "hace y hará todo lo que esté al alcance de su mano" para mantener limpia Sevilla, pero incidió en que es necesario "el compromiso, respeto y civismo de los vecinos". Además, señaló que respecto a las quejas ciudadanas, "no hay una norma general, sino picos del año en los que los vecinos perciben mayor suciedad". Y aseguró que el caso de Sevilla no es comparable al de otras ciudades, ya que en la capital hispalense "se vive mucho en la calle" y hay unos cinco meses al año en los que "no llueve nada", teniendo en cuenta que "el agua limpia" también las calles. Y concluyó: "Las ciudades limpias no son las que más presupuesto dedican a limpieza, sino las que menos se ensucian".

Balance de la prueba piloto

El delegado de Transición Ecológica anunció asimismo que, en el plazo aproximado de un mes, valorarán la prueba piloto que está desarrollando Lipasam en la zona Norte de la ciudad, una iniciativa surgida de los propios trabajadores para mejorar el sistema de limpieza de la capital. Guevara explicó que el mes de diciembre no puede incluirse en el balance debido al elevado número de residuos que se generan. Y avanzó que, tras la realización de encuestas a los vecinos a pie de calle, "habrá datos buenos y otros no tan buenos". Pero "lo contrario a esto habría sido no hacer nada, y el inmovilismo es la peor solución"