La Generalitat nega frau en les beques de formació 

La Generalitat Valenciana nega el frau que denuncia CCOO PV en les beques de formació i assegura que no s'han presentat noves convocatòries en l'àrea de Presidència, a més de recordar que aquestes places "porten més de dos dècades concedint-se sense cap problema".

Així ho ha afirmat la secretària autonòmica de Comunicació, Blanca Marín, sobre els càlculs que ha presentat aquest dijous el sindicat. CCOO sosté que les 45 beques declarades en frau de llei suposaran un cost per a l'erari d'almenys 1,8 milions i posa en dubte la legalitat de les 88 places que han eixit des de setembre en no modificar-se les bases.

Per contra, el Consell discrepa i lamenta "profundament" aquesta interpretació, amb el qual espera al fet que es resolguen les al·legacions i el recurs que va presentar arran de l'informe d'Inspecció de Treball sobre els becaris.

Respecte al cost per a les arques, la Generalitat assegura que "les quanties que Treball va comunicar en el seu moment rondaven els 400.000 euros per a les 28 beques en Presidència", amb el que rebutja els càlculs de CCOO. També subratlla que "no s'ha realitzat cap nova convocatòria de moment" en l'àrea de Ximo Puig.

Sobre les condicions laborals, insisteix que "no són en absolut cap tipus de treball precari, sinó una pura beca emmarcada en l'exercici de formació, en tot moment supervisada pel personal d'administració". Recorda a més que "quan es parla de perpetuar una precarietat, són beques dotades amb 1.000 euros al mes per 30 hores a la setmana d'exercici pràctic".

I quant a les crítiques pel límit d'edat -CCOO adverteix que segueix en 35 anys i que hi ha becaris de 40 després de les pròrrogues-, l'administració afirma que "no hi ha ningú en eixa situació" i que "estan denunciant una cosa que no existeix".

També rebutja que es produïsquen les exigències "aberrants" que critica el sindicat, com haver de recuperar el temps de baixa per hospitalització prolongada, part o adopció en concloure la beca. "Fins ara no havíem rebut cap tipus de queixa per part dels xavals", ha recalcat la secretària autonòmica, per a qui la denúncia "no té justificació".

En tot cas, el Govern valencià reitera la seua aposta per unes beques que "porten més de dos dècades concedint-se sense cap problema" i la seua importància per a accedir els joves a mitjans de comunicació.

"Ja hem al·legat i recorregut, amb el que entenem que el treball de la Generalitat és correcte", ha resolt la responsable de Comunicació, remarcant que si el recurs tira endavant "no caldria modificar res" en les beques de formació.