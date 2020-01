La Generalitat Valenciana afronta el Brexit amb "responsabilitat i cert optimisme"

El secretari autonòmic de Turisme de la Generalitat Valenciana, Francesc Colomer, ha destacat que des del punt de vista del turisme la Comunitat afronta el Brexit "amb responsabilitat, però també amb cert optimisme perquè és un mercat que no s'ha vist ressentit en els últims anys".

Així s'ha pronunciat sobre l'abandó aquest divendres de Regne Unit de la Unió Europea després de 47 anys: "Hem de continuar amb la línia de treball que hem impulsat els últims anys i que ens ha consolidat com un de les destinacions turístiques preferides entre els britànics malgrat les notícies del Brexit".

Segons ha dit, hi ha un fet "contundent" durant els últims anys i és que el turisme no s'ha ressentit "més que algunes fluctuacions" i l'important és continuar "cultivant" les relacions amb el mercat britànic, que és el principal mercat emissor en l'àmbit internacional, amb un 31% de la quota de mercat.

Així, ha apostat per "continuar treballant en el reforç de màrqueting, diversificant la capacitat de seduir a altres segments de la pròpia demanda britànica, més enllà del nostre consolidat producte de sol i platja".

Colomer ha incidit en la necessitat que la Comunitat s'òbriga a les grans tendències del Regne Unit com el birdwatching, la enogastronomia, el senderisme, el turisme cosmopolita, o MICE, a més d'altres mercats europeus.

"Continuarem treballant amb el mercat britànic per a mantindre un mercat profundament vinculat a la Comunitat Valenciana", ha indicat, recordant que "el públic britànic adora Espanya, i fonamentalment la Comunitat Valenciana i Costa Blanca".

Colomer també ha recordat que "el mercat britànic no concep les vacances com una qüestió lligada al luxe, sinó com una necessitat, integrada en la vida i planificació de les famílies", per la qual cosa ha recalcat que "si continuem reforçant producte i sintonitzant amb el mercat britànic, els nostres avantatges competitius ens permetran un horitzó de certa estabilitat".