El Tribunal de Cuentas suma a la investigación de la EMT nuevos hechos con posible trascendencia contable

Así lo ha anunciado antes de comenzar el pleno ordinario de enero en el Ayuntamiento la portavoz 'popular', María José Catalá, que ha destacado que el suyo es "el único partido personado" en la causa judicial abierta por la estafa. Entre la documentación aportada por este grupo al Tribunal de Cuentas hay declaraciones hechas por trabajadores y responsables de la EMT que "ponen de manifiesto que no existe un manual de control" en la compañía "ni protocolos de funcionamiento" en su gestión.

Asimismo, entre esta información se incluyen afirmaciones que apuntan que "las conciliaciones de cuentas se realizaban mensualmente y no diariamente" y que "directivas de la empresa de baja estuvieran trabajando desde casa y se traslada "el descontrol en el departamento financiero, donde cinco de los siete miembros estaban de baja o de vacaciones" cuando se produjo el fraude.

El PP ha explicado que también se han aportado "todas las contradicciones en las declaraciones de los directivos y trabajadores de la EMT". "El Tribunal de Cuentas incorpora nuestra denuncia a la causa abierta. Aportamos nuevos indicios de responsabilidades contables", ha manifestado Catalá.

La responsable 'popular' ha agregado que esto desacredita "aquello que hizo el gerente" de la compañía, Josep Enric García, "en noviembre al dirigirse al Tribunal -de Cuentas- y pedir el archivo -de la investigación abierta-" y apunta que "existen responsabilidades que investigar". Catalá ha aseverado que su grupo llegará "hasta el final" para esclarecer el fraude.

Durante el pleno, se ha debatido una moción presentada por el PP para pedir, a partir de esta estafa, que el pleno instara al alcalde de la ciudad, Joan Ribó, a "destituir y apartar de sus funciones, sin más dilación", al concejal de Movilidad y presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, y al gerente de la compañía "como máximos responsables de la ausencia de protocolos y fallos en los procedimientos que han propiciado el fraude".

La iniciativa 'popular' planteaba también el cambio del objeto social de la EMT para que se dedique únicamente "al transporte público colectivo" y no asuma competencias en materia urbanística. Así, la moción solicitaba que el consistorio "revoque y deje sin efecto el acuerdo adoptado en el pleno del 15 de noviembre de 2018" que modificaba los Estatutos Sociales de la compañía y le permitía otras competencias más allá de las de transporte urbano.

La propuesta del PP, que ha contado con el voto a favor de los ediles de este grupo y de los otros dos partidos de la oposición -Cs y Vox-, ha sido rechazada por el ejecutivo municipal, el Govern del Rialto que conforman Compromís y PSPV. Así, el gobierno local ha rechazado de nuevo, tras haberse pedido en otras sesiones plenarias, la destitución de Grezzi y ha decidido mantener el objeto social de la empresa en materia urbanística.

Durante el debate de la moción, la portavoz 'popular' ha defendido la conveniencia de su moción y así la "necesidad de asumir responsabilidades políticas por el fraude de más de 4 millones de euros en la EMT" y ha insistido en que "Grezzi y el resto de la cúpula directiva" de la compañía "dejen sus responsabilidades".

"PISAR A LA COMPAÑERA DE URBANISMO"

Asimismo, ha reiterado que esta entidad "se dedique a lo que tiene que hacer: transporte público colectivo" para que su presidente "no meta sus manos en el urbanismo de la ciudad" y "no se dedique a pisar a la compañera de Urbanismo", la vicealcaldesa y portavoz socialista, Sandra Gómez. "Esto no es una tormenta en un vaso de agua, es una estafa de 4 millones de euros. Es dinero de los valencianos", ha subrayado, al tiempo que ha pedido que Giuseppe Grezzi no pueda "hacer de todo".

El concejal de Vox, Vicente Montañez, ha lamentado que como "el timo de la estampita" se haya producido el fraude en la EMT y ha censurado que la compañía no ha tomado "las suficientes precauciones", tras lo que ha reiterado que Grezzi y el resto de directivos de la EMT deben dimitir el resto de la cúpula directiva.

Montañez ha criticado también que la EMT asuma actuaciones fuera del transporte público y que con estas, al hacerse a través de una compañía municipal, se pretenda "eludir la intervención del Ayuntamiento". "Pretenden hacer un coladero con el tema del urbanismo", ha expuesto, al tiempo que ha preguntado al PSPV si "va a seguir permitiendo que esta empresa siga gestionando el urbanismo de la ciudad".

El edil de Cs Narciso Estellés, que ha insistido en la "falta de transparencia" de la EMT, ha respaldado la petición de "responsabilidades políticas" por el fraude y su gestión y la de cese de los responsables de la compañía.

Por su parte, Giuseppe Grezzi ha considerado que la de este jueves ha sido "la moción mensual" de la oposición sobre la Empresa Municipal de Transportes y ha acusado a los grupos que la integran de aplicar con él "cuento de Pedro y el Lobo" desde "hace cuatro años".

"REALIDAD FICTICIA"

"Cuántas veces han pedido mi cese y dimisión. Parecía que llegaba -conmigo- el Apocalipsis a la ciudad. Me han acusado de casi todo", ha dicho, tras lo que ha destacado que después su partido -Compromís- "ha incrementado votos", ha manifestado Grezzi, que ha subrayado el objetivo del gobierno local de "recuperar el dinero" defraudado.

El responsable de la EMT ha asegurado también que esta es una compañía que "funciona" y "el servicio público mejor valorado de la ciudad", además de afirmar que no se va a ir porque tienen "el apoyo del alcalde y de la coalición de gobierno". Respecto a los cambios estatutarios de la compañía, ha declarado que se hicieron con el acuerdo de todo el ejecutivo local. "Pueden dibujar una realidad ficticia pero la realidad es la que es", ha aseverado.