Mestre (UV) sobre la possibilitat d'implantar Veterinària: "És impensable sense un finançament específic"

"Depèn totalment del que la Conselleria (d'Universitats) vullga fer sobre aquest tema", ha subratllat en ser preguntada pels mitjans, recordant que en l'actualitat no hi ha cap universitat pública a la Comunitat Valenciana que l'oferisca, per la qual cosa els alumnes han d'anar-se'n a altres regions o optar per la privada.

Ha subratllat que Veterinària és la titulació més cara, per davant de Medicina, ja que "no és només el grau, és tot l'hospital clínic veterinari que requereix, no solament la construcció, sinó un manteniment important".

En tot cas, ha incidit que "estaria molt bé tindre eixe suport per part de la conselleria per a implantar un títol que no existeix en la xarxa d'universitats públiques".

Preguntada sobre si la Generalitat es mostra receptiva, ha assenyalat que en aquests moments el que estan abordant amb la Conselleria d'Universitats que dirigeix Carolina Pascual és el pla de finançament de les universitats, que és "el més urgent".

Sobre la comissió d'experts que ha d'abordar eixe pla, ha indicat: "Que jo sàpia no s'ha convocat, està en mans de la consellera convocar-la, va haver-hi un compromís de Ximo Puig per a avançar".

Mavi Mestre ha incidit en la necessitat que eixe pla siga una realitat i ha al·ludit a les necessitats d'actuació de la UV en els seus campus. "Necessitem any rere any anar tenint una injecció dins del pressupost que ens trasllada la Generalitat que ens permeta millorar infraestructures", ha incidit.

Ha remarcat que les retallades que van patir les universitats s'han fet notar en eixes inversions, "perquè les nòmines s'han de pagar i les classes s'han de donar", i ha destacat que el pla de finançament ha d'arreplegar les especificitats que té la UV, una universitat "gran, dispersa" i amb edificis molt antics i històrics en algun cas, que necessiten una actualització. "Les necessitats són enormes", ha agregat.