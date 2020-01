La cita, ha informado el Ministerio de Defensa en un comunicado, se enmarca en los actos 'Un Día en Capitanía' que el Cuartel General de la FLO organiza para la población coruñesa.

La Unidad de Música interpretará 'Washington Post' de John Philip Sousa, 'Camino Real' de Alfred Reed, 'Fate of the Gods' de Steven Reineke, 'Bravo Brass!' de Takashi Hoshide, 'Songs from The States' con arreglo de Naohiro Iwai, y 'Sway' de Pablo Beltrán y Norman Gimbel.