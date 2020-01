Bonig demana a Puig i Sánchez que les ajudes pels danys del temporal Glòria arriben "com més prompte millor"

Bonig ha visitat aquest dimecres la costa de Tavernes de la Valldigna (València) per a comprovar 'in situ' els desastres que ha causat l'últim temporal. També ha visitat un camp de taronges on ha lamentat les greus pèrdues agrícoles patides, segons ha informat el PPCV en un comunicat.

La presidenta dels 'populars' valencians ha anunciat la presentació de mocions en tots els ajuntaments i en Les Corts per a sol·licitar a les administracions públiques la "màxima celeritat" i "agilitat" en les actuacions, en la declaració de zones catastròfiques i l'anticipació de les ajudes als afectats.

"El canvi climàtic no es combat amb simples declaracions sinó que han de començar a executar obres i el prioritari ara és la regeneració urgent de la costa valenciana", ha indicat Bonig, qui ha demanat que eixe projecte "s'execute en la seua globalitat".

En aquesta línia, ha lamentat que ha passat una setmana des del pas del temporal "i ni el govern de Sánchez ni el de Puig han sigut capaços de declarar zona catastròfica". "Ahir van traure els ordes d'ajuda per als afectats d'aquest últim temporal i han donat 45 dies hàbils per a sol·licitar-les. És a dir, al març, quasi ja en Setmana Santa. La campanya de Setmana Santa comença en dos mesos i s'hauria d'estar ja treballant en el litoral amb obres d'emergència", ha exigit.