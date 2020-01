Iglesias promet "política de país" contra el canvi climàtic: "Sense viabilitat ecològica no hi ha economia ni turisme"

Així ho ha afirmat en declaracions als mitjans a Oliva (València), en una visita a zones afectades per la borrasca 'Glòria' de la setmana passada, després d'acostar-se a Dénia (Alacant). Ho han acompanyat la secretària d'Estat d'Agenda 2030, Ione Belarra, i el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig.

Temporals com 'Glòria' i la DANA de setembre reflecteixen, per a Iglesias, "una cosa que moltes vegades s'ha menyspreat: el canvi climàtic". Per açò, ha garantit que la seua Vicepresidència d'Agenda 2030 té com a principal repte avançar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El desenvolupament sostenible, ha defès, "no és una mera agenda internacional, té a veure amb la vida de molta gent, i aquest temporal ho ha demostrat". 'Glòria' també reflecteix que "si alguna cosa ha fallat en aquest país és el model de desenvolupament dels últims 30 anys, fonamentat en l'especulació i les pilotades urbanístiques" que ha recordat que "van portar corrupció i problemes de seguretat".

"MAGNÍFICA" LLEI DE CANVI CLIMÀTIC EN CENT DIES

Per contra, ha recordat el compromís del Govern de Pedro Sánchez d'impulsar en els pròxims cent dies la llei de canvi climàtic. La vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, "està treballant en açò i va a ser una magnífica llei", ha assegurat, com "una estratègia de país".

Iglesias ha defès la necessitat d'impulsar "molts canvis" en la regulació del litoral, preguntat per si és partidari de modificar la Llei de Costes i per la postura de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, de no reparar les infraestructures que es porta el mar. "Sobre el que diga la vicepresidenta, que li pregunten a ella", ha resolt.

També ha destacat el compromís del Govern, "i en particular del president", d'agilitzar les ajudes per als afectats, com va traslladar a tots els departaments en l'últim Consell de Ministre. "La gent no pot esperar: les càmeres hui estan ací, però després se'n van", ha manifestat.