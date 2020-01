La Nau presenta un llibre sobre la igualtat de les llengües en l'administració, "un problema sense resoldre"

En aquest assaig, la doctora en Dret Constitucional i experta en drets lingüístics i el doctor en Ciència Política i especialista en polítiques públiques i elits analitzen de manera rigorosa la jurisprudència en matèria lingüística.

Altres aspectes que aborda el llibre són la regulació legal i les polítiques per a la igualtat i la plena garantia dels drets lingüístics a Espanya; especialment, en les comunitats amb diverses llengües oficials, detenint-se de manera singular a la Comunitat, detalla la institució acadèmica en un comunicat.

'Un problema sense resoldre' aporta així una visió exhaustiva i de conjunt, a més d'establir una conclusió clara: després de quaranta anys de democràcia, la igualtat lingüística en les administracions públiques continua sent un problema per resoldre, especialment en llocs com la Comunitat Valenciana.

Al costat dels autors, en la presentació del llibre participen Carles Padilla, vicerector d'Internacionalització i Cooperació, i Rubén Trenzano, director General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. L'acte, a les 19.00 hores en l'Aula Magna de la Nau, és gratuït i amb aforament limitat.