El jutge decreta presó provisional i sense fiança per als dos detinguts per cremar a una jove a València

20M EP

El titular del Jutjat d'Instrucció 6 de València, en funcions de guàrdia d'incidències, ha decretat l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança per als dos detinguts com a presumptes autors d'un delicte d'homicidi en grau de temptativa per, suposadament, arruixar amb un líquid inflamable i calar foc a una jove, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia.