Receta de albóndigas veganas con seitán

Cada vez comemos menos carne o intentamos sustituir parte de ella por otros alimentos de origen vegetal, como estás albóndigas de seitán que están riquísimas y son muy fáciles de hacer. El seitán no es más que gluten de trigo procesado para separarlo del almidón y texturizado, por lo que no es apto para celíacos. A diferencia del tofu, tiene mucho sabor y no necesita demasiados condimentos para resultar sabroso.

Podemos hacer albóndigas veganas con legumbres, como estas que preparamos hace tiempo conlentejas y setas también buenísimas, pero la textura y el sabor del seitán nos encanta y va perfecto para preparar albóndigas y hamburguesas sin carne.

Al igual que pasa con las albóndigas tradicionales, es buena idea aprovechar el momento para hacer en cantidad y congelar. De esta forma siempre tendremos tuppers preparados para improvisar una cena rápida. Podemos usar la salsa que más nos guste para acompañarla, pero quedan estupendas con la clásica salsa de tomate.

Ingredientes

250 gr. de seitán

1/2 cebolla

1 ajo

Perejil (o cilantro)

2 rebanadas de pan duro

Leche vegetal o agua

Harina de trigo o garbanzos

Sal

Pimienta

Aceite de oliva virgen extra

Información práctica

Tiempo de elaboración: 30 minutos (aprox.) + 30 minutos de refrigerado

450 Kcal. por 100 gr. aprox.

Elaboración

Para empezar, pochamos media cebolla y un ajo en una sartén con aceite. Cuando la cebolla esté transparente apagamos el fuego. Desmenuzamos el seitán y trituramos en una batidora no demasiado fino. Lo pasamos a un bol grande. Desmenuzamos el seitán y trituramos en una batidora no demasiado fino. Lo pasamos a un bol grande. Bañamos el pan con la leche o agua durante 5 minutos. Lo escurrimos muy bien y lo incorporamos también al bol. Añadimos sal, pimienta y perejil picado. Si queremos darle un puntito de sabor diferente podemos sustituir el perejil por cilantro. Amasamos con las manos para mezclar bien todos los ingredientes. Dejamos reposar la mezcla 30 minutos en el frigorífico. Hacemos bolas no demasiado grandes presionando con las manos y las rebozamos en harina. Si queremos congelar una parte, este es el momento. En una sartén con abundante aceite freímos las albóndigas 5-8 minutos hasta que estén doradas. Las dejamos sobre papel absorbente. Preparamos la salsa de tomate y cuando esté lista añadimos las albondigas, calentamos un par de minutos, apagamos el fuego y servimos.

Mezcla de seitán, cebolla pochada, pan, ajo y perejil EMMA GARCÍA

Albóndigas rebozadas EMMA GARCÍA