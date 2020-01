Roberto Verino aúna su esencia con la tecnología en la presentación de su última colección, 'Legado'

Nacido el 3 de mayo de 1945 en Verín (Orense), estudió Bellas Artes en París, siendo el primer diseñador español (exceptuando a Balenciaga) en tener un punto de venta allí. Fundador en 1999 junto a Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Angel Schlesser y Modesto Lomba de la Asociacion de Creadores de Moda de España (ACME), en 2016 fue en el primer español en sumarse al movimiento internacional 'See now, buy now'.