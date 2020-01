Localizan la patera que se buscaba cerca de Fuerteventura a 6 millas de El Aaiún

JESUS MERIDA/SOPA IMAGES VIA ZUM / JESUS MERIDA

Por ello, añadió en declaraciones a los periodistas, que es la Gendarmería marroquí la que "está tratando de llevarla a costa", admitiendo León que había "preocupación" por esta embarcación irregular porque se tenía conocimiento de que "hacía aguas, tenía posibilidades de hundirse", si bien "afortunadamente está dirigiéndose hacia puerto marroquí".

En este sentido, apuntó que "dentro de la desgracia, es una buena noticia saber que no han zozobrado en el intento de buscar una vida mejor".

Sobre cuántas personas viajaban en esta patera y si había niños, el delegado ha asegurado no tener datos al respecto, ya que incidió en que la principal "preocupación estaba en que no se sabían las coordenadas, ni dónde estaban", para ello se activaron tanto medios españoles como marroquíes con el fin de "intentar encontrarlos y afortunadamente se han localizado".

Por otra parte, al ser preguntado por el campamento que el Ejército estaba montando en la isla de Fuerteventura para acoger a los inmigrantes, León ha matizado que "estaba en previsión de lo que pudiera ocurrir", ya que apuntó que "a veces" les acusan de improvisar en materia migratoria.

Al respecto, el delegado ha expuesto que "es difícil no improvisar" porque "no se le pueden poner puertas" al océano Atlántico, por lo tanto, añadió "no" se sabe cuándo vienen ni cuántas personas.

"En Fuerteventura no se llegaron a ocupar esas tiendas, era un poco casi en previsión de lo que pudiera ocurrir porque lógicamente estamos desbordados en lo que a espacios -se refiere- para ocupar con estas personas y tratarles con la dignidad que se merecen. Afortunadamente no ha hecho falta utilizarlos pero se quedarán seguramente las tiendas en Fuerteventura por si en un futuro, esperemos que no, hay que utilizarlo", concluyó.