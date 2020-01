L'Aeroport de València adjudicarà al febrer les obres de remodelació de la terminal 1 per 4,7 milions d'euros

Així ho ha anunciat aquest dimarts el director de l'aeroport valencià, Joaquín Rodríguez, en una trobada amb la premsa en el qual ha avançat els principals reptes per al 2020 en matèria de connectivitat, infraestructures, sostenibilitat i innovació.

En infraestructures, una de les principals actuacions serà l'inici de les obres en la terminal 1, amb l'objectiu de "homogeneïtzar-la" amb les altres dues terminals de l'aeroport, que són més recents: la terminal 2 i la regional.

En concret, se'n va modificar el paviment, els paraments verticals, s'ampliarà el filtre de seguretat -tant en capacitat de passatgers per hora com en els espais disponibles- i es dotarà la infraestructura de més llum natural.

D'aquesta manera, es persegueix "millorar la qualitat i el confort" i oferir als passatgers una "millor experiència". Tota la reforma s'escometrà en "moltes xicotetes fases" per a facilitar la "convivència" de les obres amb l'operativa de l'aeroport, ha explicat Rodríguez.

En matèria de sostenibilitat, l'objectiu és que el 2020 "tota l'energia que es consuma en aquest aeroport procedisca d'energies renovables". En aquesta línia, s'implantarà un sistema de control per a la despesa de l'aigua més eficient, se substituiran totes les lluminàries de la plataforma on estacionen els avions per lluminàries de baix consum i s'instal·laran, en una primera fase, carregadors elèctrics per a vehicles en els pàrquings públics.

Pel que fa a la innovació, una de les principals actuacions serà la posada en funcionament dels sistemes de control documental automàtics ABC (Automatic Border Control) -ja instal·lats i pendents de certificació- que permetran la digitalització dels processos per a fer-los "més còmodes, ràpids i pràctics per als passatgers", ha subratllat.

També s'actuarà en el negoci de càrrega, on Aena iniciarà el procés de digitalització de la càrrega, el desenvolupament de la qual portarà un any, ha precisat el director de l'aeroport.

NOVES RUTES PER AL 2020

Respecte a la connectivitat, Rodríguez ha apuntat que enguany seguiran ajudant les administracions locals i autonòmiques per a "reforçar" els mercats que actualment s'atenen i arribar a altres nous.

Ja a finals del 2019 "prou" companyies aèries van anunciar noves rutes que van a operar en l'aeroport el 2020, ha recordat. Així, Vueling col·locarà un tercer avió en base i afig una nova ruta a l'aeroport de Gatwick a Londres; Easy Jet noves rutes a Berlín i Basilea; SAS a Oslo; Laudamotion a Stutgartt; Eurowings a Hamburg; Airnostrum a Granada; i Air France una ruta amb el seu hub a París.

Aquestes noves connexions indueixen a augurar un "caràcter positiu" de creixement per a aquest 2020, ha apuntat Rodríguez, encara que no s'ha atrevit a aventurar xifres, atés que les companyies encara no han tancat la seua planificació de l'estiu, la temporada més llarga i que més volum mou.

ELS PASSATGERS BRITÀNICS CREIXEN UN 7,8% MALGRAT EL BREXIT

Quant a l'impacte del 'Brexit', Rodríguez creu que seria "moderat", atés que la quota del mercat britànic en l'aeroport de València està entorn al 10% del total, sent el principal mercat el domèstic amb un 26%, seguit de l'italià amb un 16%, el britànic (10%), l'alemany i holandés (9%).

De fet, malgrat les incerteses sobre un Brexit dur el 2019, l'aeroport de València ha crescut un 7,8% en passatgers britànics.

UN 2019 DE "FITES HISTÒRIQUES"

El director de l'aeroport de València ha aprofitat també per a fer balanç del 2019, un exercici de "fites històriques" en el qual, per primera vegada, s'ha "trencat la barrera" dels 8 milions de passatgers fins a sumar un total de 8.539.000. Sols a l'agost, va haver-hi 889.000, la xifra més alta en un sol mes.

Segons Joaquín Rodríguez, l'any 2019 ha sigut "molt positiu", d'objectius complits, en el qual s'ha obert una nova zona internacional en arribades, una nova oficina d'atenció al passatger i nous llocs de trobada per a passatgers de mobilitat reduïda, iniciatives que han permès "incrementar de forma molt important la valoració dels passatgers" en les enquestes que es realitzen durant l'any, ha ressaltat.