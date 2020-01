Mette-Marit revela cómo está viviendo la enfermedad que la ha apartado de la vida pública

Aunque en un primer momento optaron por una retirada silenciosa y progresiva que no llamase la atención, desde la Casa Real de Noruega pronto tuvieron que hacer frente a las numerosas preguntas sobre la princesa Mette-Marit.

De este modo, no les quedó más remedio que, con la emisión de un comunicado oficial, informar de que la esposa del heredero al trono, Haakon estaba enferma y debía reducir su agenda en la medida de lo posible.

Fue, poco después, la propia Mette-Marit la que habló de la fibrosis pulmonar quística que padece y, ahora, ha decidido volver a hacerlo para tranquilizar sobre su estado y concienciar de la enfermedad.

Una vida con pausas

Aprovechando el rodaje del documental El año con la familia real, la princesa Mette-Marit se ha animado a ahondar en cómo vive esta enfermedad que, si bien es cierto que no es mortal, sí le ha obligado a dar un giro de 180º a su rutina. "Mi vida ha cambiado mucho", acierta a decir la nuera del rey Harald. "Por primera vez desde que me casé, mi vida no despierta tanta atención. Es maravilloso", reconoce poco antes de explicar que, entre los daños colaterales de la enfermedad, se encuentra el de haber ganado tiempo libre para disfrutar de sus hijos.

Y es que, aunque aún participa en numerosos actos dentro de Noruega –siempre que hayan sido organizados con tiempo–, apenas acompaña al príncipe Haakon en los viajes oficiales, lo que le permite invertir más tiempo en el hogar. Ahora, según ha contado, cuenta con muchos más momentos privados que aprovecha para hacer caminatas tranquilas o leer. "Simplemente vivo un poco más tranquila, y eso es muy bueno para mí", tranquiliza sobre esta enfermedad que le produce ataques de tos cuando realiza algún sobreesfuerzo.

¿Y la princesa Ingrid Alexandra?

Sobre lo que no se han pronunciado es sobre el papel que ha empezado a asumir la hija mayor del matrimonio real, Ingrid Alexandra, ahijada del rey Felipe VI. A sus 16 años, y contra todo pronóstico, ha comenzado a acompañar a su padre en algunos actos oficiales, y todo parece apuntar que su protagonismo seguirá creciendo durante los próximos meses. Una realidad que algunos medios noruegos ya venían anunciando desde que trascendiese la enfermedad de Mette-Marit: alguien tiene que asumir los compromisos que la princesa deja vacíos e Ingrid Alexandra es una firme candidata para ello.