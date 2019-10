Aunque la casa real noruega intentó retrasar el comunicado oficial el máximo tiempo posible, este mes de octubre se cumple un año desde que desvelaron lo que muchos sospechaban (debido a sus ausencias): Mette-Marit padece una fibrosis pulmonar.

Si bien es cierto que, en su momento, el anuncio preocupó bastante a los sectores afines a los monarcas, los meses han demostrado que la esposa del príncipe Haakon goza de un razonable estado de salud que le permite disfrutar de gran parte de las apariciones públicas concertadas en su mediática agenda, así como de una rutina llevadera. De hecho, en su última aparición, Mette-Marit se ha animado a hablar de la enfermedad crónica que padece y de cómo convive con ella.

Ha sido en el Tren de la Literatura a Alemania, con destino a la Feria del Libro ciudad de Frankfurt –Noruega es el país invitado de esta edición–, donde la princesa ha hablado sin tapujos de la fibrosis pulmonar. “Puedo tomar más decisiones sobre mi vida cotidiana y darme cuenta de lo bueno que es para mí. Ahora puedo salir a pasear y tener más tiempo para leer. La vida se ha ralentizado”, ha contado la princesa, quien, sin embargo, no ha querido dejar de hablar de la cara menos amable de su enfermedad.

“Ahora acabo exhausta mucho más rápido que antes”, ha añadido, para poder explicar, de este modo, que debe tomar medicación diaria y someterse a constantes revisiones médicas que ratifiquen que todo va como debería.

Pasión por la literatura

Aunque la princesa Mette-Marit ha encontrado en el Tren de la Literatura el escenario perfecto para hablar, por primera vez, de la enfermedad que padece desde hace más de un año, no ha querido acaparar la atención que merecía la feria a la que se dirigía. “Soy muy consciente de mi estado de salud, pero no quiero que se le preste demasiada atención. Esa es una de las razones por las que me gusta tanto mi nueva vida”, ha concluido.