El secretario de la Oficina Internacional de Exposiciones cree que Málaga tiene una idea "muy sólida" para 2027

Esta visita se enmarca en la ronda de encuentros y acciones que el alcalde, Francisco de la Torre, viene realizando desde que en octubre viajó a París para comunicar al BIE la intención de ofrecer a Málaga como sede de una Exposición Internacional en 2027 bajo el título 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible', en consonancia con los Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS). La candidatura se tendrá que presentar antes de junio de 2021 y tendrá que ser asumida e impulsada por el Gobierno central.

En rueda de prensa junto al regidor, al consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, y la vicepresidenta segunda de la Diputación, Margarita del Cid, Kerkentzes ha dicho que Málaga "tiene una candidatura muy fuerte para 2027", apuntando que el tema sobre el que versa la propuesta, la sostenibilidad y cómo afrontar el desafío al que se enfrentan las ciudades del futuro teniendo como ejes a la ciudadanía, la innovación y el cuidado del medioambiente, "está muy avanzado y es muy importante a nivel mundial".

Así, ha considerado que la capital malagueña "ha demostrado tener experiencia en implementar soluciones de sostenibilidad en un entorno urbano". "En 24 horas he podido ver que Málaga tiene una idea muy sólida, que tiene todos los aspectos que buscan los estados miembros del BIE, que buscan un proyecto con un tema interesante, una ubicación ideal, accesos no solo a la ciudad sino al país y por supuesto clima", ha destacado.

Ha calificado de "impresionante" haber podido conocer "la actitud y ganas de trabajar juntos" de diferentes gobiernos, como el local, provincial y regional, apuntando también como importante el buscar el apoyo de la ciudadanía y el hecho de que la ubicación propuesta -en la zona de Buenavista (distrito Campanillas)- "no requiere demasiados gastos en infraestructuras", además de que es "claro" el uso posterior del espacio de la Expo.

Al respecto, el alcalde ha explicado que "no se necesitan grandes inversiones" para llevar a cabo esta Expo, que se podría desarrollar de junio a agosto de 2027, ya que "no hay que preparar" a la ciudad ni a la costa "porque la capacidad está clara". "No exige unas inversiones específicas para esto, aunque sí habrá que urbanizar el espacio", ha indicado De la Torre, quien no ha querido aventurarse a cifrar esta cantidad.

Por otro lado, el secretario general del BIE ha explicado que las candidaturas no se podrán presentar hasta 2021 y una vez se presente la primera ciudad las demás interesadas tendrán seis meses para presentar sus proyectos. Ha indicado que aunque se desconocen las ciudades que optarán, sí sabe que hay dos en Estados Unidos interesadas, como son Minnesota y Minneapolis; y ha señalado que una vez avanzado el proceso se analizará la viabilidad y financiación.

De la Torre ha asegurado que lo importante es que el proyecto "enamore" al Gobierno central, con el que ha habido contactos los últimos meses, incluso estando en funciones. "Trataremos que el proyecto sea visto como muy atractivo para el país, una buena imagen para España, continuidad del esfuerzo y de imagen que se hizo en diciembre en la Cumbre del Clima y en una línea que corresponde al Gobierno de España sea cual sea liderar como un gran tema a nivel mundial", ha dicho.

El regidor ha asegurado que en esos contactos se ha abordado el tema del suelo, actualmente de titularidad estatal pero que se podría "cambiar, que volviera a ser municipal y nosotros entregar otro", ha dicho, asegurando que "hay disponibilidad". Asimismo, ha señalado que una vez ese consenso esté se trabajará en los documentos de candidatura y se estudiará la estrategia sobre el momento de anunciarla.

El consejero, por su parte, ha mostrado el "firme" apoyo de la Junta con esta iniciativa y ha considerado que "es una gran oportunidad para Málaga, Andalucía y España". Así, ha alabado tanto la decisión del alcalde de que sea en 2027 como la temática elegida y ha destacado que este tipo de evento supondrá "potenciar más" aún la visibilidad internacional de la capital de la Costa del Sol.

Al respecto, la vicepresidenta segunda de la Diputación y también consejera delegada de Turismo Costa del Sol ha señalado que es un momento "excelente" para plantear una celebración de este tipo, aludiendo a que la provincia "tiene todo lo necesario para que sea un éxito". Además, ha expresado la colaboración de la Diputación con los municipios para que los ODS sean una realidad.

En las reuniones mantenidas este lunes han participado responsables de las instituciones públicas y de los grupos políticos del Ayuntamiento, así como con empresarios, representantes de colegios profesionales, el rector de la Universidad de Málaga, José Ángel Narváez, y otros.