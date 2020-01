Así ha sido el reparto de temas de la Gala 3 de 'OT 2020': El canto del loco, La casa azul, Shawn Mendes, Camila Cabello...

OT 2020 se despidió el pasado domingo de Ariadna, su primera expulsada. Nick se quedó en la academia y respira tranquilo una semana más, pero ya hay dos nuevos nominados: Eli y Rafa.

Poco tiempo se pueden relajar los concursantes, pues la semana comienza el lunes a las 16.00 con el reparto de temas de la Gala 3, momento desde el que tiene que comenzar a trabajar en esta nueva canción que defenderán el domingo. Además de los nominados, que elijen el tema que interpretarán, Flavio es otro concursante que cantará en solitario, pues salió elegido favorito en la Gala 2.

Canción grupal: Besos, de El canto del loco.

Eli: Mama Do (uh oh, uh oh) de Pixie Lott.

Rafa: Sentimiento caoba, de El canijo de Jerez.

Flavio: Shotgun de George Ezra.

Jesús y Javy: Tu frialdad de Triana.

Bruno y Anne: Podría ser peor de La casa azul.

Nia y Gèrard: La despedida de Cami.

Maialen y Nick: Semilla negra de Radio Futura.

Hugo y Anajú: Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello.

Eva y Samantha: Maniac, de Michael Sembello (Flashdance).