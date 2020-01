Ariadna, nueva expulsada 'Operación Triunfo 2020': "Me voy siendo una persona nueva"

Ariadna fue este domingo la nueva expulsada de Operación Triunfo 2020 en la segunda gala del programa. La exconcursante se encontraba nominada junto a Nick, quien logró imponerse a su compañera con el 66% de los votos del público.

La exconcursante se subió al escenario para interpretar You know I’m no good, de Amy Winehouse, la canción que escogió para pelear por su continuidad en la academia y que defendió recibiendo la enhorabuena del jurado y del profesorado, que calificó su actuación como "excelente".

La catalana, de 18 años, le aseguró a Roberto Leal que entró al programa "muy bloqueada", aunque logró cambiar su actitud durante la última semana para demostrar cómo es ella en realidad: "Operación Triunfo es una ayuda", dijo sobre una experiencia que también consideró "un salto bestial".

👉 @AriadnaOT2020 canta "YOU KNOW I'M NO GOOD" para convencernos de que debe seguir progresando en la Academia 📲 ¡Recuerda, las líneas siguen abiertas para salvarla! ✨ ¿Qué te está pareciendo su actuación? #OTGala2pic.twitter.com/Dy2HMmmjvh — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 26, 2020

El adiós de Ariadna: "Fuera queda un curro gigante"

La 'extriunfita' confesó sentirse "muy alegre" por haber conocido a sus compañeros y se despidió ante los aplausos del público sin poder contener las lágrimas: "Me voy siendo una persona nueva", apuntó, a lo que añadió: "Esto no se acaba aquí para nadie y fuera queda un curro gigante por hacer".

Además, la de Barcelona quiso agradecer a los jueces la dureza con la que la evaluaron en la primera gala, ya que "le hacia falta". No obstante, también le dio las gracias a la directora de la academia, Noemí Galera, "por entenderla y no juzgarla por cómo lo estaba pasando".

En este sentido, la exconcursante contó que su paso por OT 2020 le permitió "avanzar" y enfrentarse a sus inseguridades; y confesó su deseo de seguir dedicándose a la música tras esta etapa: "Quiero esto cueste lo que cueste", dijo.

De esta manera, la maquilladora dijo adiós con un 33% de los votos de los espectadores y protagonizó una emotiva despedida con Nick, con quien se fundió en un largo abrazo en su última noche en el concurso de La 1.

❤️ @AriadnaOT2020 abandona la Academia habiéndose ganado el cariño del público y sus compañerxs tras un inicio un poco complicado. ¡Muchas gracias por regalarnos tu talento durante estas dos semanas! 👏 #OTGala2pic.twitter.com/7UVKSJ3jMB — Operación Triunfo (@OT_Oficial) January 26, 2020

Flavio es el favorito y Eli y Rafa son los nuevos nominados

La gala 2 de Operación Triunfo 2020 arrancó con la canción I'll be there for you, de la serie Friends, que incluyó una puesta en escena inspirada en la famosa producción de la década de los 90.

Por otro lado, el favorito de esta emisión fue Flavio, que contará con el privilegio de cantar en solitario y que se colocó por encima de Anne y Hugo, quienes también se posicionaron entre los más votados.

Finalmente, los nominados que competirán por su puesto en la próxima gala serán Rafa y Eli, ya que los otros concursantes propuestos para abandonar, Anaju y Gerard, fueron salvados por la academia y por el resto de aspirantes.