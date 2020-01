Amaia la lía por hacer una broma sobre Antonio Banderas: "Este Goya me lo voy a meter por el culo"

Amaia Romero se mostró "superemocionada" y "bastante nerviosa" a su llegada a la gala de los Premios Goya por homenajear a su admirada Marisol, la artista por la que se ha dedicado a la música.

Lo que vino después fue una preciosa interpretación que hizo la artista de Pamplona de Canción de Marisol, de la película Ha llegado un ángel, con la que recibió casi todos los elogios de la gala. Sin embargo, no pasó lo mismo después con un comentario que hizo mientras Antonio Banderas recogía su premio a mejor actor.

La cantante fue una de las invitadas al programa de RTVE Goyas Golfos, un espacio de humor que el ente público emite a través de su página web. En el espacio, los presentadores Grison, Jaime Caravaca y Álex Pinacho, que se encontraban doblando en directo la gala, animaron a la ganadora de OT 2017 a que hiciera lo mismo. Y, por supuesto, lo hizo.

"Este Goya me lo voy a meter por el culo", dijo la artista doblando a Banderas. "La verdad es que no sé por qué he dicho esto. Me voy a beber una cerveza", aseguró después ante el estupor de los allí presentes.

Un comentario que no fue bien recibido por los espectadores, que, a través de las redes sociales, criticaron a la artista, a la que tacharon de inmadura. Sin embargo, también hay quienes la defendieron, resaltando su naturalidad ante cualquier situación.